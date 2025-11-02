กมธ.มั่นคงฯ ลุยสอบทุนเทา กรณี บีไอซี กรุ๊ป เชิญ อนุทิน-วรภัค-ผู้บริหารไพร์มสตรีท แจง

กมธ.มั่นคงฯ ลุยสอบทุนเทา กรณีบีไอซี กรุ๊ป พร้อมเชิญ ’อนุทิน-วรภัค-ผู้บริหารไพร์มสตรีท’ เข้าแจง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) เป็นประธาน กมธ.ฯ ว่า ยังคงติดตามปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติต่อเนื่อง โดยในวันที่ 5 พฤศจิกายน ได้นัดพิจารณากรณีกลุ่มทุนกัมพูชาที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย กรณีของบีไอซี กรุ๊ป บีไอซี แบงก์ และนายยิม เลียก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยจะมีการเชิญนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เข้าชี้แจง รวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผช.ผบ.ตร. และผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
นอกจากนี้ ยังจะมีการพิจารณาต่อเนื่องถึงความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคล หรือบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กรณีของบีไอซี แบงค์ และบีไอซี กรุ๊ป และนายยิม เลียก โดยเชิญนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม นายรีวิน เพทายบรรลือ รวมถึงประธานกรรมการบริษัทไพร์มสตรีท แคปปิตอล เข้าชี้แจงด้วย