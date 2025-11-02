มทภ.1 ไฟเขียว ย้าย ‘พลทหารพีรพล’ ประจำการหน่วยใกล้บ้าน ส่งสัสดีช่วยดูแลพ่อป่วยโรคไต

ทภ.1 ชื่นชม พลฯพีรพล มีความกตัญญูต่อบุพการี พร้อมช่วยเหลือปรับย้าย ประจำการหน่วยทหารใกล้บ้าน ควบคู่กับการทำหน้าที่ทหารรับใช้ชาติอย่างสมเกียรติ
จากกรณีที่มีชายไทยได้รับคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2568 ซึ่งอาศัยอยู่กับบิดาเพียงลำพัง และมีโรคประจำตัวต้องเข้ารับการฟอกไต มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิสายไหมต้องรอดนั้น มีรายงานว่ากองทัพภาคที่ 1 ได้รับทราบข้อมูลแล้ว
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ชื่อพลทหารพีรพล ภูมิลำเนาทหาร ต.คลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ อยู่กับบิดาเพียงลำพัง ซึ่งป่วยเป็นโรคไต และต้องเข้ารับการรักษาโดยการฟอกไตอย่างต่อเนื่อง โดยพลฯพีรพลได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2568 ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการรับรายงานตัวของทหารใหม่ ก่อนเข้าประจำการ ณ มณฑลทหารบกที่ 15 จ.เพชรบุรี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ตามระเบียบของการเข้ารับการรายงานตัวของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 พร้อมกันทั่วประเทศ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับทราบข้อมูลและได้สั่งการให้ดำเนินการปรับย้าย พลฯพีรพลมาประจำการในหน่วยทหารใกล้บ้าน คือกองพันทหารสื่อสารที่ 1 ซึ่งมีที่ตั้งบริเวณแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. ซึ่งมีระยะทางห่างจากบ้านพลฯพีรพลประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับไปเยี่ยมดูแลบุพการีในห้วงเวลาพักหลังปฏิบัติภารกิจได้
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้สั่งการให้สัสดี อ.พระสมุทรเจดีย์ ประสานกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดูแลบิดาของพลฯพีรพลแบบสหวิชาชีพต่อไป
โดยวันนี้ (2 พ.ย.68) คณะสัสดี อ.พระสมุทรเจดีย์ ได้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก พาบิดาของพลฯพีรพลเข้ารับการรักษาฟอกไตตามแพทย์นัด และประสาน อสม.ที่รับผิดชอบในพื้นที่ร่วมกันดูแล เพื่อลดความกังวลให้กับบุตรซึ่งไปทำหน้าที่ในการเป็นทหารกองประจำการ ทั้งนี้ กองพันทหารสื่อสารที่ 1 จะดำเนินการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกกับครอบครัวทหาร ในห้วงประจำการในภาพรวมตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ได้ดำเนินการดูแลกำลังพลในทุกระดับ ตามแนวทางของกองทัพบก โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการ ซึ่งถือเป็นน้องเล็กของกองทัพ ทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ตลอดจนการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้กำลังพลมีขวัญและกำลังใจ มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป