โกหนอ เปิดบ้านโล่สถาพรพิพิธ รับ อนุทิน-พิพัฒน์ เผยซบภท.ทั้งน้ำตา พร้อมเปิด 4 ว่าที่ผู้สมัคร

อนุทินบินตรัง บ้านใหญ่ทิ้งปชป.ซบภท. ‘สมชาย’ เผยจากบ้านเก่าทั้งน้ำตา เปิดตัว 4 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. สวมเสื้อหน้าใหม่ 2 คน ยันยุบสภาแน่นอน 31 ม.ค.69 อ้อนคนตรังกาเลือกปีหน้าขอภท.แจ้งเกิด ได้รมต.คนตรังแน่ ชาวบ้านอวยพรให้เป็นนายกฯ 2 สมัย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ท่าอากาศยานตรัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคดูแลภาคใต้ นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวมายัง จ.ตรัง เมื่อมาถึงนายอนุทินได้ทักทายประชาชนที่รอต้อนรับแน่นอาคารผู้โดยสารสนามบินตรัง พร้อมถ่ายรูปกับประชาชนและกลุ่ม อสม.ที่มารอรับอย่างเป็นกันเอง
เวลา 10.45 น. นายอนุทิน พร้อมแกนนำพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทยจาก จ.กระบี่ จ.พัทลุง และ จ.สตูล เดินทางด้วยรถยนต์อัลพาร์ดสีดำ ทะเบียน ธห 186 กรุงเทพมหานคร เดินทางต่อไปพบ นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ หรือ โกหนอ อดีต ส.ส.ตรังหลายสมัย พรรคประชาธิปัตย์ ที่บ้านโล่สถาพรพิพิธ ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง พรรคภูมิใจไทยทั้ง 4 เขต
บรรยากาศที่บ้านโล่สถาพรพิพิธคลาคล่ำไปด้วยคนจำนวนมากที่มารอต้อนรับนายอนุทิน และลุ้นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยทั้ง 4 เขต จ.ตรัง โดยบ้านใหญ่ตระกูลโล่สถาพรพิพิธได้ระดมสมาชิกสภาจังหวัดตรัง (ส.อบจ.) จากทุกเขต นำโดย นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง รวมทั้งแกนนำเลือกตั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. นายกเทศมนตรีเกือบยกจังหวัด และประชาชนเดินทางมาให้การต้อนรับรวมกว่า 800 คน เพื่อให้พรรคภูมิใจไทยได้เห็นถึงพลังมวลชนที่ให้การสนับสนุนตระกูลโล่สถาพรพิพิธที่ได้ตัดสินใจย้ายจากพรรคประชาธิปัตย์ไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยในครั้งนี้
นายสมชายเปิดเผยว่า ได้เป็นหัวเรือใหญ่ จับมือกับ นายจำนงค์ นาวาแก้ว หรือ กำนันนงค์ อดีตกำนัน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง ร่วมจับมือกันส่งผู้ลงสมัครนามพรรคภูมิใจไทยทั้ง 4 เขต ร่วมกันเปลี่ยนจังหวัดตรังจากสีฟ้ามาเป็นสีน้ำเงินอย่างเต็มรูปแบบในวันนี้
นายสมชายกล่าวกับมวลชนว่า วันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางการเมืองวันหนึ่งของบ้านตน เพราะถึงเวลาแล้วที่จ.ตรัง ต้องเปลี่ยนสี และตนได้ตัดสินใจรักษาพูดที่พูดไว้ว่า มี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ก็ไม่มีนายสมชาย และเมื่อนายสาทิตย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองหัวหน้าพรรค ปชป. ตนก็รักษาคำพูด จากความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น มันก็กระทบไปหมด กระทบไประดับชาติด้วย เพราะเราไม่สร้างความสามัคคีกัน มันก็สร้างความแตกแยก
นายสมชายกล่าว ต้องบอกว่าตนย้ายไปพรรคภูมิใจไทยทั้งน้ำตา เพราะอยู่พรรค ปชป.มานาน 30 กว่าปี แต่เมื่อพรรคเลือกนายสาทิตย์ ตนก็ต้องเดินออกมาด้วยน้ำตา แต่ถึงเวลาแล้วที่ จ.ตรัง ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ มาเลือกคนที่พูดแล้วทำ ไม่เอาแล้วคนที่เอาแต่ด่าคนอื่น ดังนั้น การที่นายอนุทิน ซึ่งเป็นถึงผู้นำประเทศ ให้เกียรติมาบ้านตนวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติยิ่งต่อตระกูลของตนในการทำงานทางการเมืองต่อไป และขอให้กำลังใจนายอนุทินได้ทำงานเพื่อประชาชนใน 4 เดือนนี้
ทั้งนี้ เมื่อนายอนุทินเดินทางมาถึงก็ได้เดินทักทายกับประชาชนและกลุ่มมวลอย่างเป็นกันเอง โดยประชาชนต่างให้การต้อนรับและร่วมถ่ายภาพด้วยอย่างอบอุ่น จากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน โดยเจ้าภาพจัดโต๊ะจีนเลี้ยงต้อนรับคณะและกลุ่มมวลชนประมาณ 100 โต๊ะ โดยมีเมนูทั้งข้าว แกงส้มปลา กระเพาะปลา ปลาสามรส แกงเนื้อ แกงแพะ และหมูย่างเมืองตรัง อาหารขึ้นชื่อ จำนวน 11 ตัว
จากนั้นนายอนุทินได้ออกมาพบปะ พร้อมกล่าวกับมวลชนกล่าวว่า ตนรู้จักคุ้นเคยกับ จ.ตรัง มายาวนาน เพราะนายศุภชัยเป็นคนตรัง จึงอยากจะมาแจ้งเกิดที่ จ.ตรัง บ้าง คิดว่าเที่ยวนี้พี่น้องชาวตรังคงให้พรรคภูมิใจไทยได้แจ้งเกิดใน จ.ตรัง เพราะตนและพรรคภูมิใจไทยแสดงให้เห็นมาตลอดคำว่าพูดแล้วทำ ที่ผ่านมารับรู้รับฟังเรื่องราวเรื่องของภาคใต้มายาวนาน ไม่เคยคิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะเกิดขึ้นได้ในภาคใต้ จนกระทั่งการเลือกตั้งปี 2562 พี่น้องภาคใต้ให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยได้รับเลือกตั้งถึง 8 ที่นั่ง ทั้ง 8 คนสำหรับคนใต้ แต่เท่ากับ 800 คนของพรรคภูมิใจไทย เพราะว่าสำคัญมาก
นายอนุทินกล่าวว่า เท่ากับว่าคนใต้ให้ความไว้วางใจให้พรรคภูมิใจไทยได้แจ้งเกิดแล้ว เพราะฉะนั้นจึงมีความเชื่อมั่นและวางใจ เราจึงต้องมาแสดงให้เห็นว่าการที่ชาวใต้ให้ความไว้วางในให้การลงสนามครั้งแรกเราได้เกิดถึง 8 คน วันนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้ให้มากขึ้น พอมาการเลือกตั้งปี 2566 ก็ได้ให้ส.ส.เพิ่มขึ้นอีก และปีหน้าก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ จึงเดินทางมาฝากเนื้อฝากตัว
“ลงเครื่องที่สนามบินชาวบ้านไปรอต้อนรับ บอกว่าขอกอดหน่อยนายกฯ ผมบอกว่าให้กอดก็ได้ แต่ท่านต้องกาให้ผม วันนี้ได้บ้านโล่สถาพรพิพิธ บ้านสุระบาล ได้ผู้สมัครมาอีกหลายคน จึงขอให้คำมั่นสัญญาว่าผมจะทำงานอย่างเต็มที่รับใช้พี่น้องชาวตรัง ชาวใต้และคนไทยให้สุดความสามารถ ไม่อยากจะบอกว่า 2 สัปดาห์ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสเดินทางไปวัดในเตา พระอาจารย์ประสูติลงนะหน้าทองให้ วันนี้มาก็จะไปกราบท่านอีก และในวันนี้ก็ตั้งใจทำสิ่งที่ดีความให้กับทุกภาค พี่น้องให้การต้อนรับอบอุ่น”นายอนุทินกล่าว
นายอนุทินกล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าคนเก่ง คนดี แทนที่จะแยกกัน เราควรมาทำงานร่วมกันจะดีกว่า ตนเห็นด้วยกับที่นายสมชายบอกว่าพวกเดียวกัน แม้คนละพรรคยังดีกว่า แต่วันนี้ขอให้เป็นพวกและพรรคเดียวกันในการเลือกตั้งครั้งนี้ ยืนยันว่ารักษาคำพูด จะยุบสภาแน่นอนในวันที่ 31 มกราคม 2569 เพื่อคืนอำนาจการตัดสินใจให้กับพี่น้องประชาชนตามที่มีข้อตกลงไว้กับหลายฝ่าย ปีหน้าได้เลือกตั้งแน่นอน จึงขอให้ทุกคนได้ตื่นตัวและเตรียมตัวเข้าสู่สนามเลือกตั้ง และหวังว่าพี่น้องชาวตรังจะให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยในการทำงานอย่างเต็มที่จะได้ไม่ขาดช่วง เดินหน้าต่อโครงการต่างๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง แม้ต้นคิดเป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่เป็นโครงการที่ดี ตนก็พร้อมจะสานต่อให้ดียิ่งขึ้น
นายอนุทินกล่าวอีกว่า ดังนั้น ถ้า จ.ตรัง ให้ ส.ส.กับพรรคภูมิใจไทยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องเป็นของ จ.ตรัง ด้วยแน่นอน หลังเลือกตั้ง ตั้งรัฐมนตรีได้แล้วและมี ส.ส.ตรังรวมอยู่ด้วย ยืนยันจะมีรัฐมนตรีชาวตรังแน่นอน ขอความเมตตาจากชาวตรังด้วย จะทำให้เกิดความเจริญสูงสุดในพื้นที่และทั่วประเทศแน่นอน
จากนั้นนายอนุทินเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยครบทั้ง 4 เขต เป็นว่าที่ผู้สมัครหน้าใหม่ 2 เขต โดยนายอนุทินได้สวมเสื้อพรรคภูมิใจไทยให้ทันที โดยสวมให้นายสมชายก่อนเป็นคนแรก ตามด้วย 2 ว่าที่ผู้สมัคร คือ เขต 1 นายเอกพล ณ พัทลุง (นาวาแก้ว) นายก อบต.บ้านควน หลานชายกำนันนงค์ อดีตกำนันตำบลบ้านควน ซึ่งรอบที่แล้วเป็นสปอนเซอร์ให้กับ นายถนอมพงศ์ หลีกภัย ลงชิงในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ และ เขต 4 นายพิชัย เจริญศิริสุนทร หรือ ส.จ.ล้าน ส.จ.เขตอำเภอกันตัง หลานชายนายพิพัฒน์ ที่จะมาแทน นายกาญจน์ ตั้งปอง ส.ส.ปัจจุบันในเขตดังกล่าวที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
ส่วน เขต 2 คือนายทวี สุระบาล ส.ส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ และ เขต 3 น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง พรรค ปชป. ที่ยังไม่สวมเสื้อให้ เพราะยังอยู่กับ ปชป. แต่ชัดเจนแล้วว่ามาร่วมต้อนรับนายอนุทินและเตรียมย้ายซบเข้าภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอน