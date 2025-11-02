อนุทิน ร่วมบุญกฐินตรัง ‘จักรทิพย์’ เชิญนั่งเก้าอี้ปธ. ก่อนไปกราบหลวงพ่อวัดในเตา ลงนะหน้าทอง

อนุทิน ร่วมบุญกฐินตรัง ทักทายจักรทิพย์-กำนันดัง คึกคักชาวบ้านอวยพรให้เป็นนายกฯ 2 สมัย กราบอาจารย์ประสูติ วัดในเตา ลงนะหน้าทองให้เป็นนายกฯอีกรอบ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคดูแลภาคใต้ นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย เสร็จสิ้นภารกิจเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง พรรคภูมิใจไทยทั้ง 4 เขต ที่บ้านของนายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ หรือโกหนอ ใน ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ในช่วงบ่าย นายอนุทินและคณะ ได้เดินทางต่อไปยังวัดควนนาแค ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและพบปะประชาชนชาวตรัง โดยมีนายจำนงค์ นาวาแก้ว อดีตกำนัน ต.บ้านควน และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นประธานทอดกฐินในครั้งนี้ให้การต้อนรับ
นายอนุทินได้ทักทายอดีตกำนันจำนงค์ รวมถึง พล.ต.อ.จักรทิพย์อย่างเป็นกันเอง โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ พยายามลุกขึ้นจากเก้าอี้ประธานกฐินให้นายอนุทินนั่งแทน แต่นายอนุทินปฏิเสธอย่างยิ้มแย้ม โดยระบุว่า มาร่วมบุญเฉยๆ และขอให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์นั่งเก้าอี้ประธานกฐินไปตามปกติ จากนั้นจึงเดินมานั่งในเก้าอี้แถวที่สองแทน โดยก่อนเดินทางออกวัดอดีตกำนันจำนงค์ยังได้เดินมาส่งนายอนุทินที่รถด้วย
สำหรับงานทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ เจ้าภาพได้หว่าน “กำพริก” เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ท่ามกลางประชาชนกว่า 10,000 คน ที่เดินทางมาร่วมงานและร่วมรับกำพริกที่โปรยลงมาจากหอระฆังของวัด บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
จากนั้น นายอนุทิน พร้อมคณะ เดินทางไปยังวัดในเตา (วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เพื่อกราบนมัสการพระอาจารย์ประสูติ ปิยธัมโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ พระเกจิชื่อดังแห่งภาคใต้อีกครั้ง หลังก่อนหน้าจะได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางพร้อมภริยามากราบพระอาจารย์ประสูติมาแล้วครั้งหนึ่ง
โดยพระอาจารย์ประสูติได้ลงยันต์หัวใจกำเนิดกลางกระหม่อม พร้อมลงนะหน้าทองบริเวณหน้าผาก พร้อมบริกรรมคาถาและเป่ามนต์ทำให้ทองคำเปลวซึมเข้าในหน้าผากให้นายกรัฐมนตรี ท่ามกลางความอัศจรรย์ทั้งคณะ
พร้อมกล่าวอวยพรว่า “ขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรี 2 สมัย ตั้งใจดีแล้ว ตั้งใจรักประชาชน ทำอะไรก็ให้นึกถึงประชาชนไว้ก่อน ฝากดูแลประชาชนให้อยู่ดีกินดี และดูแลราชวงศ์จักรีด้วย” พร้อมมอบวัตถุมงคลเหรียญอาจารย์ประสูติรุ่นสร้างบารมี และพระพุทธรูปนอนอังคารขนาดเล็กเป็นที่ระลึก
โดยนายอนุทินได้ก้มกราบและกล่าวตอบว่า “สองสัปดาห์ก่อนที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ทองคำเปลวก็หายไปเช่นกัน เหมือนกับครั้งนี้ และเมื่อกลับไปก็ได้เป็นนายกจริงๆ และขอรับปากจะทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ”
ในโอกาสเดียวกันนี้ วัดในเตาได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีประชาชนมาร่วมทำบุญจำนวนมาก และเมื่อทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่วัด ต่างพากันมารอถ่ายภาพบริเวณด้านนอกด้วยความชื่นชม และยังอวยพรให้นายอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยอีกด้วย