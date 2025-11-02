‘โรม’ เผยซักฟอกอาจไม่ต้องรอถึง ม.ค.69 ยันไม่ปิดกั้น พท. ร่วมอภิปราย

‘โรม’ เผยซักฟอกอาจไม่ต้องรอลุ้นถึง ม.ค.ปีหน้า ไม่ปิดกั้น พท. ร่วมอภิปราย โอด ปชน.ตรวจสอบเพียงลำพัง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึงกรณี นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้ข่าวเรื่องเตรียมเจรจากับพรรคปชน.เกี่ยวกับความร่วมมือยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาล ว่า เรายินดีพูดคุยอยู่แล้ว ไม่เคยปิดกั้นพรรค พท. ทุกอย่างต้องวางแผน ต้องคุยกรอบใหญ่กัน จะส่งใครมาเจรจาเราไม่ติด
ทั้งนี้ ถ้ามันจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ อาจเป็นช่วงที่เราจะเห็นความชัดเจนอยู่แล้ว ว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไปได้แค่ไหน ดังนั้น มันแทบไม่ต้องรอถึงมกราคม 2569 เลยด้วยซ้ำ ก็สามารถรู้ได้ ว่า ความจริงใจของรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้าง อีกเรื่องคือ การทุจริตคอร์รัปชั่น ความเกี่ยวพันของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวพันกับทุนสีเทาสแกมเมอร์ ก็อยู่ในวิสัยที่จะต้องพิจารณาซักฟอกด้วย ภาพรวมต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบ ทั้งด้านเนื้อหาหรือยุทธศาสตร์ การพูดคุย อย่างเป็นทางการ ควรทำอย่างยิ่ง
เมื่อถามว่า พรรค พท.จะขยาด และกล้ายื่นซักฟอก จริงๆ หรือไม่ เพราะรัฐมนตรีบางคน เช่นตัวของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ และบุคคลเเวดล้อม การทำงานที่ผ่านมาคาบเกี่ยวต่อเนื่องมาจาก รัฐบาลพรรค พท. เนื้อหาอภิปรายอาจเชื่อมโยงถึงกัน นายรังสิมันต์ ตอบว่า ตนไม่อยากทำนาย เพราะรอบที่แล้ว พรรคพท.ก็โดนหนัก โดยเฉพาะในรายของนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท. ที่โดนแฉกลางสภาฯ ว่า ขออยู่พรรคกล้าธรรม หรือไม่ ตนก็ไม่ทราบความสัมพันธ์ หรือความซับซ้อนอะไรต่างๆ ถามว่ายังเหลือเยื่อใย หรือไม่ ตนตอบไม่ได้ ต้องถามพรรค พท. ซึ่งกลายเป็นว่า พรรคปชน.มีบทบาทหลักในการวิจารณ์ ร.อ.ธรรมนัส ดูเหมือนว่ากลายเป็นว่าตอนนี้พรรคเราทำหน้าที่ตรวจสอบค่อนข้างลำพัง โดยตรวจสอบ ในส่วนอื่นๆของรัฐบาลพรรคภท. ก็ตรวจสอบไม่ว่าจะการที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจน และที่มีคำกล่าวว่าฝ่ายค้ำ หรือฝ่ายอะไร มันก็แค่วาทกรรมดิสเครดิต พรรคปชน. แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเลย
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ขณะนี้ ยังไม่ได้มีการตั้งธง จะเปิดอภิปรายหรือไม่ หรือถ้ามี จะซักฟอกแบบรายบุคคล หรือทั้งคณะ ยังไม่ได้ปิดกั้นแนวทาง ยินดีที่จะรับฟังพูดคุยรูปแบบ เมื่อถามว่า เห็นบรรดานักวิเคราะห์แซว พรรคปชน.จะซักฟอกแต่ ร.อ.ธรมนัส เป็นหลัก และปล่อยผี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย นายรังสิมันต์ตอบว่า ไม่เป็นความจริงแน่นอน ที่เราเริ่มต้นที่ร.อ.ธรรมนัส คือการตีเข้ากล่องหัวใจของปัญหา ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ถ้าสมมติ ว่าเราอยากจะปล่อยรัฐบาลนี้จริง ๆ เราก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำหน้าที่ขนาดนี้ ตอนนี้เราก็เห็นความเชื่อมโยงเยอะแยะมากมาย นายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง ถึงขนาดลาออก
“ก็เป็นแค่เพียงต้องการกดดันพรรคปชน. ต้องการสร้างภาพให้ดูเหมือนว่าเราไม่ทำงานจริงจัง ทั้งๆที่ ถ้าเอางานมาว่ากัน พรรคไหนกันแน่ ที่ทำงานไม่จริงจัง บางพรรคมีที่นั่งพอๆกับพรรค ปชน. เลย ก็ยังงง อยู่ว่า ทำไมพรรคเราถูกกล่าวหาหลายๆอย่าง ถ้าดูกันในแง่การทำงานเราทำงานเต็มที่ ยกตัวอย่างในเรื่องหวยล่าสุด พรรคเราก็เปิดประเด็น ถ้าเป็นสึนามิ พรรคปชน.สร้างคลื่นมาหลายระลอกแล้ว ผมว่าต้องเลิกถามพรรคปชน. ว่าเรื่องเมื่อไหร่จะเลิกเป็นฝ่ายค้ำ แต่ต้องถามพรรคอื่น ว่า เมื่อไหร่จะเลิกค้ำเสียทีมากกว่า คนที่ค้ำ ไม่ใช่พรรคปชน.แน่ๆ” นายรังสิมันต์ กล่าว