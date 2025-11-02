เต้น-ณัฐวุฒิ ขอบคุณนิสิตจุฬาฯ ประท้วง อภิสิทธิ์ เรียกร้องความยุติธรรมให้คนเสื้อแดง ย้ำความจริง 4 ข้อคดีไม่คืบ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร โพสต์ข้อความ ระบุว่า คนเสื้อแดง ขอแสดงความขอบคุณจากหัวใจต่อน้องๆ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่แสดงออกโดยสันติวิธี ประท้วงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้รับเชิญไปบรรยายที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯในวันนี้ เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้คนเสื้อแดง ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐในการชุมนุมปี 2553
ปรากฏการณ์หวนรำลึก แสดงความเข้าใจ เห็นใจ และทวงถามความเป็นธรรมให้คนเสื้อแดง เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2563 หนึ่งทศวรรษหลังถูกปราบปรามครั้งใหญ่ พลังและเจตจำนงค์อันบริสุทธิ์ของคนรุ่นลูกรุ่นหลาน คือบันทึกสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ ยืนยันการต่อสู้ที่แน่วแน่กล้าหาญของประชาชนคนเสื้อแดง ส่วนแกนนำหรือองค์กรนำยังต้องใช้ช่วงเวลาอีกยาวนานที่จะพิสูจน์หลักยืนในการต่อสู้ต่อสังคม
พร้อมกันนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมต่อบรรยากาศการสนทนาด้วยเหตุผลระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย ไม่มีการใช้ความรุนแรง ไม่มีเหตุไม่พึงประสงค์ใดๆ การแสดงออกของนิสิตต่อนายอภิสิทธิ์เกิดขึ้นและยุติลงตามวิถีประชาธิปไตย
ส่วนข้อมูลที่มีการชี้แจงกับกลุ่มนิสิตยังมีข้อคลาดเคลื่อนที่ผมต้องบันทึกไว้ตรงนี้ เพื่อปกป้องประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชน
ความจริงคือประชาชนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นทุกรายเป็นคนมือเปล่า ไม่มีอาวุธ ไม่มีคราบเขม่าดินปืน ทุกชีวิตคือประชาชนผู้บริสุทธิ์
ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำทุกรายต่อสู้ในชั้นศาล และศาลพิพากษาถึงที่สุดยกฟ้องทุกคดี จนถึงขณะนี้มีเพียงคดีเดียวที่เพิ่งฟ้องภายหลัง ศาลชั้นต้นยกฟ้องอยู่ระหว่างอุทธรณ์ คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างสู้คดี บางรายติดคุกเกือบสิบปีจนศาลชี้ว่าไม่มีความผิดถึงได้รับอิสรภาพ
รัฐบาลนายอภิสิทธิ์มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ไม่มีความคืบหน้าคดีประชาชนเสียชีวิต จนถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงมีการดำเนินการหลายด้าน
1.มอบหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ดำเนินการยื่นประกันตัวผู้ต้องขัง ส.ส.รัฐบาลหลายรายใช้ตำแหน่งเป็นหลักประกัน
2.บางรายที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกัน รัฐบาลออกคำสั่งตั้งเรือนจำพิเศษแยกผู้ต้องขังคดีที่เกิดจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองไปรวมไว้ต่างหาก
3.มีมติครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวทางการเมือง ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ครม.ชุดนั้นถูกปปช.ตั้งกรรมการไต่สวน สู้คดีกว่า 7 ปีจนปปช.ยกคำร้อง
4.มีการไต่สวนสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชน 31 ราย ศาลชี้ว่าเสียชีวิตจากอาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐ 17 ราย อีก 14 รายไม่สามารถระบุได้ ที่เหลืออีก 68 รายยังไม่มีการไต่สวนสาเหตุการเสียชีวิตโดยศาล
ล่าสุดผมกับญาติผู้เสียชีวิตไปยื่นเรื่องต่อ DSI ให้ดำเนินการ อธิบดี DSI ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าของท้องที่เกิดเหตุ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า
DSI ดำเนินคดีบงการฆ่าโดยเจตนาเล็งเห็นผลกับนายอภิสิทธิ์ อดีตนายกฯ และนายสุเทพ อดีตรองนายกฯ อัยการสั่งฟ้องคดีถึงศาล แต่ทั้ง 2 คนไปร้องว่าศาลอาญาไม่มีอำนาจพิจารณาคดีนี้แต่เป็นอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งต้องเริ่มต้นที่ปปช.
สู้กัน 3 ศาล จนศาลฎีกาพิพากษายืนตามชั้นต้นและอุทธรณ์ว่าศาลอาญาไม่มีอำนาจพิจารณาคดี ไม่ใช่การพิพากษาว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ ต่อมาปปช.ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 คน บอกว่าให้ดำเนินคดีกับคนยิง ญาติผู้เสียชีวิตบางรายยื่นฟ้องศาลทหาร แต่อัยการศาลทหารบอกว่าผู้ฟ้องไม่สามารถระบุตัวคนยิงได้ จึงสั่งไม่ฟ้อง
กรณีประชาชนถูกยิงเสียชีวิตจึงไม่เคยมีคำพิพากษาศาลว่าใครเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะคดีไปไม่ถึงศาล ยังคงพายเรือในอ่างจนปัจจุบัน
การติดตามเรื่องนี้ยิ่งตามยิ่งยาก แต่มีหลายคนหลายกลุ่มยังคงติดตามเรื่องนี้อยู่
นายอภิสิทธิ์ตั้งคำถามต่อเยาวชนว่าไม่เรียกร้องให้พี่น้องกปปส.และพันธมิตรฯที่เสียชีวิตบ้างหรือ ผมคิดว่าน้องๆต้องการความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย แต่สิ่งที่แตกต่างคือการชุมนุมของคนเสื้อแดงมีการปราบปรามโดยใช้กำลังทหารหลายหมื่นนาย กระสุนหลายแสนนัด รัฐบาลประกาศเขตกระสุนจริง พวกเขาจึงตั้งคำถามกับนายกฯในเหตุการณ์นั้น
ผมไม่ขอลงลึกในรายละเอียดอื่นๆ เพราะเจตนาแสดงความขอบคุณต่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานที่แสดงออกเพื่อคนเสื้อแดงในวันนี้ และบันทึกความจริงบางแง่มุมที่บทสนทนาระหว่างนายอภิสิทธิ์กับกลุ่มนิสิตกล่าวถึง
ขอบคุณแทนคนเสื้อแดงอีกครั้งลูกเอ๊ย
ขอขอบคุณ : ภาพมติชนสุดสัปดาห์