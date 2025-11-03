กมธ.มั่นคงฯ ลุยสอบ ‘บีไอซี กรุ๊ป’ เชิญ ‘อนุทิน-วรภัค-ผช.ผบ.ตร.’ แจง 5 พ.ย.นี้
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) เปิดเผยกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทย เดินทางไปประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่เกาหลีใต้ ว่าผ่านหรือไม่ ว่า ถือว่าผ่าน รอบนี้มีความคืบหน้าหลายเรื่อง และนายอนุทินได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ แต่มีหนึ่งเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะแสดงบทบาทได้มากกว่านี้ คือการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องคอลเซ็นเตอร์ และสแกมเมอร์ ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเอเปคให้ความสนใจ เช่น สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ ที่ได้รับผลกระทบ และกำลังเดินหน้าจริงจังในการปราบปราม และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นจุดที่เราคิดว่าควรจะแสดงบทบาทได้มากกว่านี้ แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ดำเนินการ
ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชน.เป็นประธาน กมธ.ว่า ยังคงติดตามปัญหาสแกมเมอร์ และอาชญากรรมข้ามชาติต่อเนื่อง โดยในวันที่ 5 พฤศจิกายน ได้นัดพิจารณากรณีกลุ่มทุนกัมพูชาที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย กรณีของ บีไอซี กรุ๊ป, บีไอซี แบงค์ และนายยิม เลียก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยจะเชิญนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เข้าชี้แจง รวมถึง ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผช.ผบ.ตร.และผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
นอกจากนี้ ยังจะพิจารณาต่อเนื่องถึงความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคล หรือบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กรณีของ บีไอซี แบงค์, บีไอซี กรุ๊ป และนายยิม เลียก โดยเชิญนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เข้าชี้แจงด้วย