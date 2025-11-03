บก.ลายจุด มองปมอภิสิทธิ์ ตอบคำถามนิสิตจุฬา เชื่อ เลือกตั้งครั้งหน้า แผลเก่าถูกขุด เตรียมรับแรงกระแทก
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด นักกิจกรรมทางการเมือง โพสต์ข้อความระบุว่า “สมบัติ บุญงามอนงค์” ระบุว่า
เมื่ออภิสิทธิ์ตอบคำถาม น.ศ. จุฬา เรื่อง กปปส. เขาตอบกลับมาว่า “ผมและ กปปส. ไม่ได้อยู่ด้วยกัน”
ข้อเท็จจริงคือ กปปส. นั้นเป็นร่างที่ 2 ของประชาธิปัตย์ที่ลงมาสู้บนถนน และอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคในเวลานั้น องคาพยพของ กปปส. ตั้งแต่แกนนำ ยันมวลชน ล้วนใช้กลไกของพรรคประชาธิปัตย์เกือบทั้งหมด
การปฏิเสธเสียงแข็งแล้วหันหน้าเดินจากไปของอภิสิทธิ์คือสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเขาได้เป็นอย่างชัดเจนคือ การโกหกและไม่ยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่ตนเองทำผิดพลาด
และต่อให้อภิสิทธิ์จะใช้กลไกปกป้องตนเองอย่างไรก็ตาม เรื่องทั้งเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 53 และการเคลื่อนไหวของ กปปส. ได้อยู่ในบันทึกความทรงจำของประชาชนอย่างกว้างขวาง
น่าเสียดายที่คุณอภิสิทธิ์ประเมินตนเองสูงไปในการกลับมาสู่สนามการเมืองอีกครั้ง และคิดว่าความอัปยศที่ตนเองได้ร่วมกระทำไว้จะไม่สามารถเอาผิดแกได้
ก็อย่างที่คุณอภิสิทธิ์พูดไว้ในหลายเวทีตอนที่กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่า “ความรับผิดชอบการทางการเมืองต้องสูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมาย”
เชื่อว่าตลอดการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้า แผลเก่าของแกคงถูกขุดขึ้นมาตลอดการหาเสียง ให้เตรียมรับแรงกระแทกอีกครั้ง