อนุทิน ลั่นไม่ยอม หากกัมพูชาขวางเก็บกู้ทุ่นระเบิด ขอให้เชื่อมั่นกองทัพ ปมถอนอาวุธกลับลพบุรี

‘อนุทิน’ ลั่นไม่ยอม หากทหารกัมพูชาขวางการเก็บกู้ทุ่นระเบิด รับอาจไม่สมูท ย้ำต้องยึด 4 เงื่อนไข หากฉีกข้อตกลงจะทำตามที่เหมาะสม ยันไม่ได้รับรายงานขนอาวุธหนักเพิ่ม ขอประชาชนมั่นใจในกองทัพปกป้องประเทศ
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีมีรายงานว่าทหารกัมพูชาพยายามขัดขวางการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ที่ช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ ว่าอย่าใช้คำว่าขัดขวาง เพราะมีการประชุมกันมาโดยตลอด ตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อเช้านี้เรื่องการถอนกำลัง เรื่องการเก็บกู้วัตถุทุ่นระเบิด ซึ่งต้องมีการพูดคุยต่อไป
“มันไม่ได้สมูทหรอก เป้าหมายต้องชัด ไม่ใช่ว่าขัดขวางแล้วไทยต้องยอม เราไม่ยอม ถ้าจะให้เรานำไปสู่สันติภาพ สันติสุข เรามีเงื่อนไข 4 ข้อ ยังเป็นเงื่อนไขเดิม ที่เป็นเงื่อนไขอยู่คือถอนอาวุธ เก็บทุ่นระเบิด แก้ปัญหาสแกมเมอร์ และพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อน 4 ข้อนี้ ต้องได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี ฝ่ายทหารและกองทัพเราถึงจะดำเนินการ เช่น เชลยและการปักปันเขตแดน การพูดคุยอย่างอื่นต่อไป เขากำลังดำเนินการอยู่ครับ” นายกฯกล่าว
เมื่อถามว่า ได้รับรายงานกรณีกระแสข่าวกัมพูชาขนอาวุธหนักเข้ามาอีกแล้วหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ยังยืนยันว่าตอนนี้ได้รับรายงานคือต่างคนต่างถอยออกไป พร้อมย้อนถามว่าไปเอามาจากไหนว่ากัมพูชาขนอาวุธหนักเข้ามา มันไม่มี ตอนนี้ข้อตกลงกันไว้คือต่างคนต่างถอย ถ้าเข้ามาก็ถือว่าฉีกข้อตกลง เราไม่ต้องทำอะไร ถือว่าไม่มีข้อตกลง เราก็ทำตามที่เห็นว่าเหมาะสม มันไม่ใช่
ส่วนนายกฯจะมีคิวลงพื้นที่ชายแดน เพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ถ้ามีความจำเป็น หรือเมื่อถึงจุดที่เราต้องไป เพื่อดูว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ และได้คุยกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ส่วนกรณีที่ประชาชนมีความกังวลเรื่องการถอนอาวุธของไทยกลับที่ตั้งไปยัง จ.ลพบุรี ซึ่งอาจกลับมาไม่ทันหากกัมพูชาไม่ทำตามข้อตกลง นายอนุทินกล่าวว่า ถาม ผบ.ทสส. และ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ. ทบ.) เขาต้องรู้ว่าเขาต้องปกป้องประเทศอย่างไร ขอให้เชื่อมั่นในกองทัพ
เมื่อถามว่า จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไร นายกฯย้ำว่า ขอให้มั่นใจในกองทัพ