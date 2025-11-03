เพื่อไทย เตรียมเปิดตัวบ้านใหญ่ อัศวเหม จับตาช่วง 7 พ.ย.หรือไม่ ชี้แม้ไม่คุยกับปชน. ก็ยื่นซักฟอกได้

‘เพื่อไทย’ เตรียมเปิดตัวบ้านใหญ่ ‘อัศวเหม’ ไม่แน่ใจทัน 7 พ.ย.นี้หรือไม่ ลั่นแม้ไม่คุยกับ ‘ปชน.’ ก็สามารถยื่นซักฟอกเองได้ ชี้ต้องคำนึกถึงไทม์ไลน์-พยานหลักฐานเอาผิด บอกมีความพยายามไม่ให้เปิดวิสามัญแก้ รธน.
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้วและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าการเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า มีการพูดคุยกันเบื้องต้น และคณะยุทธศาสตร์ของพรรคก็คุยกันอยู่ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ไปกระทบต่อกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราต้องคำนึงถึงไทม์ไลน์ต่างๆ ด้วย แต่เรื่องนี้เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆ ต้องพร้อมที่จะอภิปราย
เมื่อถามว่า หากต้องไปประสานกับพรรคประชาชน (ปชน.) จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ เพราะไม่มีคนเข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมการประสานงานร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) นายสรวงศ์กล่าวว่า จริงๆ แล้วการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นสิทธิของฝ่ายค้าน และใช้เสียง 1 ใน 5 ของที่ประชุมสภาที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งเสียงของพรรค พท.ก็พอ หากไม่คุยกับพรรค ปชน.ก็สามารถยื่นได้
นายสรวงศ์กล่าวอีกว่า อย่างที่บอกว่าเราต้องคำนึงถึงอะไรหลายๆ อย่าง เช่น เรื่องของไทม์ไลน์ พยานหลักฐานที่เราจะเอาผิดกับคนที่เราจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ทั้งนี้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่และหัวหน้าพรรค พท. กับนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค ปชน. ก็มีการพูดคุยกันอยู่
นายสรวงศ์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท. ก็พูดคุยกับนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชน. ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านด้วย แต่เราจะมีการพูดคุยกัน เพราะอยู่ในสภา แม้เราจะไม่มีคณะทำงานที่เข้าไปเป็นวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการ แต่ในการทำงานเราก็ต้องมีการพูดคุยกันอยู่
เมื่อถามว่า กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังเป็นเงื่อนไขที่มีความกังวลว่าจะมีการชิงยุบสภาอยู่ใช่หรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ตอนนี้มีไทม์ไลน์แล้ว เท่าที่ได้รับทราบจากคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ… รัฐสภา ก็มีความพยายามที่จะยืดเวลาออกไป ไม่อยากให้มีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญได้ทันช่วงที่มีการปิดสมัยประชุม จริงๆ แล้วหากมีการยื่นไว้ที่มีการเปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ คือวันที่ 12 ธันวาคมเป็นต้นไปก็สามารถที่จะทำได้เลย หากสภารับแล้วก็ไม่สามารถยุบสภาหนีได้
เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวพรรค พท.จะมีการเปิดตัวบ้านใหญ่อัศวเหม นายสรวงศ์กล่าวว่า มีการพูดคุยกัน เดี๋ยววันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ก็จะมีการเปิดตัวบางส่วน
ถามย้ำว่า หมายถึงเปิดตัวบ้านใหญ่อัศวเหมใช่หรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า “มีครับ น่าจะมีอยู่ครับ ผมไม่แน่ใจว่าจะทันหรือไม่ เดี๋ยวต้องดูว่าตัวบ้านอัศวเหมพร้อมหรือไม่”