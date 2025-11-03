ก่อแก้ว ชี้ อภิสิทธิ์ คือสิ่งชำรุดทางการเมือง สลายชุมนุมปี53 กลับมานำ ปชป.ไม่ทำให้ดีขึ้น

ก่อแก้ว ชี้ อภิสิทธิ์ คือสิ่งชำรุดทางการเมือง สลายชุมนุมปี53 สร้างบาดแผลคนไทย เชื่อกลับมานำ ปชป.ไม่ทำให้ดีขึ้น แต่ช่วยดึงคะแนน ภท.ลงได้บ้าง
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จกสรแห่งชาติ (นปช.) โพสต์เฟซบุ๊กว่า พรรคประชาธิปัตย์เลือกนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค ส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะนายอภิสิทธิ์เป็นสิ่งชำรุดทางการเมือง จากบาดแผลลึกในใจของคนไทยทั้งประเทศจากการออกคำสั่งสลายการชุมนุม ผู้ที่มาเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ในปี 2553 จนทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตถึง 99 ศพ จนมีการตั้งฉายาว่า “มาร์ค 100 ศพ” “มาร์ค ม.7” “ดีแต่พูด”ทั้งหมดนี้ผมไม่ได้พูดเอง แต่เป็นฉายาที่ “คนเสื้อแดง” และสื่อมวลชนตั้งให้ในช่วงเวลานั้น และข้อเท็จจริงคือ ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นประชาชนมือเปล่า ไม่มีอาวุธ ทุกชีวิตคือผู้บริสุทธิ์
อีกทั้งนายอภิสิทธิ์เคยเป็นหัวหน้าพรรคที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งถึงสองครั้ง และเคยทำการบอยคอตเลือกตั้ง รวมถึงร่วมกับ กปปส.ชุมนุมประท้วงเพื่อเปิดทางให้มีการยึดอำนาจในปี 2557 สู้ในสนามเลือกตั้งไม่ได้ ก็หาช่องสนับสนุนให้ทหารยึดอำนาจ เพื่อให้คณะรัฐประหารช่วยทำลายพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นคู่แข่งที่นายอภิสิทธิ์ไม่เคยเอาชนะได้เลยตลอดทศวรรษ
ผมไม่เชื่อว่านายอภิสิทธิ์จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ดีขึ้น แถมทำให้การจับมือทำงานการเมืองร่วมกับพรรคเพื่อไทยเป็นไปไม่ได้เลยในอนาคต แต่ที่ไม่เคยออกมาคัดค้าน เพราะมองว่านายอภิสิทธิ์จะทำให้คะแนนของกลุ่มอนุรักษ์นิยมหันเหจากพรรคภูมิใจไทยกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์มากขึ้น อย่างน้อยก็ดึงคะแนนของภูมิใจไทยให้ลดลงบ้าง หลังจากเติบใหญ่อย่างมากจากการที่พรรคประชาชนไปโหวตให้นายอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรี
เห็นนายอภิสิทธิ์ตอบคำถามน้องๆ นักศึกษาที่มาถือป้ายประจานนายอภิสิทธิ์ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวานนี้ เป็นการบอกปัดอย่างไม่รับผิดชอบ บอกได้คำเดียวว่า “มาร์คยังเหมือนเดิม และคงไม่มีวันดีขึ้นอีกแล้ว”