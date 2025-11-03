โฆษกพท. บี้รบ. ทบทวนต่อสัญญาโมโตจีพี เปิดงบส่วนต่างโชว์ รัฐถมภาษีเพิ่มทุกปี ถามเพื่อประโยชน์ใคร?

โฆษกเพื่อไทย บี้รบ. ทบทวนต่อสัญญาโมโตจีพี เปิดงบส่วนต่างโชว์ รัฐถมภาษีเพิ่มทุกปี ถามเพื่อประโยชน์ใคร?
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ผ่าน แอปพลิเคชัน X ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมพิจารณาอนุมัติแผนการต่อสัญญาจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP อีก 5 ปี (ปี 2027 – 2031) โดยตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการเร่งต่อสัญญา MotoGP ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของใคร
โดย นายศึกษิษฏ์ ระบุว่า การใช้กิจกรรมกีฬาขนาดใหญ่ในการดึงดูดการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ดี
แต่สำหรับงานนี้ที่ผ่านมารัฐบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาตลอด ใช้งบกองทุนกีฬาฯ (ที่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาตั้งแต่มีรัฐบาลใหม่ขึ้นมา) ก็ไม่เพียงพอ ต้องใช้งบกลางฯ ในการสนับสนุนเพิ่มเติมมากขึ้นทุกปี
ดูรายละเอียดตามภาพ แถวที่ 2 ก็จะเห็นว่าเงินจากเอกชนที่จ่ายค่าสปอนเซอร์บางบริษัทจ่ายตอนแรกเยอะแล้วก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อาจจะแปลว่าเอกชนมองไม่เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุน แต่สัญญาถูกเขียนไว้ผูกมัดให้รัฐต้องจ่ายส่วนต่างมาโดยตลอด และยังต้องถมเงินภาษีไปช่วยจัดแข่งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือว่าสัญญา Moto GP นี้ ถูกเขียนมาเพื่อประโยชน์ของใครบางคนหรือเปล่า?
ปัจจุบันบริษัทที่ถือลิขสิทธิ์ F1 กับ MotoGP เป็นบริษัทเดียวกัน ในรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมา เราพยายามที่จะเจรจาเพื่อนำ F1 ที่มีจำนวนผู้ชมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่ามาก เข้ามาพร้อมกับการเจรจา MotoGP เพื่อให้ได้ราคาค่าลิขสิทธิ์ที่ถูกลงและทำสัญญาให้รัฐต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แต่รัฐบาลนี้ดูจะสนใจแค่งานนี้งานเดียว ไม่สนใจสานต่อการแข่ง F1 ไม่แน่ใจว่า เป็นเพราะสถานที่จัดหรือเปล่า และการที่สถานที่จัดนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีการพิพาทอยู่ การเร่งเซ็นสัญญาแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ เราต้องคิดทบทวนให้รอบคอบครับ
