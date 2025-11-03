ปชป. เปิดตัว คนรุ่นใหม่ ทายาทเสนเนียม ‘ภู-สิทธิพัฒน์’ ลงสมัคร สส.เขต 4 สงขลา

ปชป. เปิดตัว คนรุ่นใหม่สงขลา ทายาทเสนเนียม ‘น้องภู-สิทธิพัฒน์’ ลงสมัคร สส.เขต 4 ด้าน ชัยชนะ ลั่นสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในพรรค นำคนรุ่นใหม่มาทำงาน
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคใต้ ได้นำนายสิทธิพัฒน์ เสนเนียม หรือ “น้องภู” วัย 27 ปี เข้าพบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค เพื่อแสดงความจำนงขอรับการคัดสรรเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในนามพรรคประชาธิปัตย์ เขต 4 จังหวัดสงขลา
นายสิทธิพัฒน์ เสนเนียม เป็นบุตรชายของ นายวินัย เสนเนียม และเป็นหลานชายของ นายถาวร เสนเนียม อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ถือเป็นทายาทของบ้านใหญ่ทางการเมืองในจังหวัดสงขลา
นายสิทธิพัฒน์ มีประวัติการศึกษาที่ดี โดยจบมัธยมจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และจบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการคลัง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์ใน อ.เมือง จ.สงขลา
นายชัยชนะ กล่าวว่า “น้องภูเป็นคนหนุ่มไฟแรง ที่เรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์และประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของประชาธิปัตย์” พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า เด็กหนุ่มคนนี้มีทั้งความรู้ ความสามารถ และความเสียสละ และจะสามารถนำพาความรู้ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ไปแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระได้
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การเสนอตัวของน้องภู สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะมีคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเช่นนี้เข้ามาทำงานอีกหลายคน