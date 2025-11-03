ถูกอ้างชื่อ สมัครสมาชิกพรรคการเมือง ไม่รู้ตัว เปิด 3 ช่องทางแก้ไข แนะแจ้งความ ชี้โทษหนักคุก 3 ปี
กำลังเป็นที่กล่าวถึงในโลกออนไลน์อย่างมาก เมื่อ มีชาวเอ็กซ์ โพสต์ภาพระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยพบว่า กลายเป็นสมาชิกพรรคการเมืองโดยไม่รู้ตัว
ทั้งนี้ เหล่าเอ็กซ์ จึงได้ต่างเข้าไปเช็กข้อมูลในฐานระบบพรรคการเมืองของ กกต. ก่อนนำมาเผยแพร่ต่อ หลายคนพบว่า แม้จะไม่ได้มีสมาชิกพรรคเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่ถูกนำชื่อไปสมัครสมาชิกพรรคการเมือง ตั้งแต่ปี 2563-2564 และยังคงเป็นสมาชิกอยู่
ประชาชนรายหนึ่งชาวกรุงเทพฯ เขตบางเขน ถูกนำชื่อไปเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พรรคหนึ่ง ตั้งแต่กรกฎาคม 2564 และยังคงเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอยู่จนปัจจุบัน โดยถูกนำชื่อไปทั้งครอบครัว เหลือสมาชิกเพียงคนเดียวในบ้านที่ไม่โดนนำชื่อไปแอบอ้าง
ประชาชนรายดังกล่าว เปิดเผยกับมติชนออนไลน์ว่า เห็นคนแชร์ในเอ็กซ์ จึงได้เข้าไปกดเช็กในเว็บไซต์บ้าง แล้วก็เจอว่าถูกแอบอ้างชื่อไป ช่วงเวลาปี 2564 ที่ถูกนำชื่อไปสมัคร อยู่ในขั้นตอนการย้ายบ้าน ที่ต้องทำเอกสารเยอะ จึงไม่ทราบว่าหลุดไปตรงไหน แต่ยืนยันว่าไม่เคยไปสมัคร ไม่รู้จักพรรคการเมืองดังกล่าวที่เคยสมัครมาก่อน และไม่รู้ด้วยซ้ำว่า สมัครพรรคการเมืองต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ข้อสงสัยคือ เลขที่สมาชิกของสมาชิกในบ้าน 3 คน เรียงกัน มีเพียงพี่ชายในบ้านที่ไม่โดนนำไปสมัครสมาชิก
“ความกังวลคือ ยังไม่พ้นจากการเป็นสมาชิก และไม่รู้ต้องทำอย่างไร โทรไปแล้วไม่มีคนรับ ทั้งยังไม่รู้จักพรรคดังกล่าวอีก หลังจากอ่านโควทในเอ็กซ์ก็พบว่า หากยังเป็นสมาชิกอยู่ก็ต้องมีคนชำระค่าสมาชิกพรรคให้ ก็สงสัยว่าต้องทำเช่นไร”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เบื้องต้น หากไม่ประสงค์เป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อ ต้องไปยื่นแจ้งขอลาออก ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ กกต.ส่วนกลาง กกต.จังหวัด หรือ กับทางพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกพรรค โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งหากติดใจการสมัครสมาชิก สามารถยื่นแจ้งความได้
อย่างไรก็ตาม นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณีประชาชนพบชื่อตัวเองเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่งโดยที่ไม่ได้สมัครว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบ ซึ่งการสมัครสมาชิกพรรค เจ้าตัวต้องสมัครใจ เมื่อสมัครเสร็จพรรคก็ต้องตรวจสอบ แม้เจ้าตัวสมัครใจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งคุณสมบัติจะใกล้เคียงกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาก นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองต้องตรวจสอบและเสนอให้พรรคอนุมัติ ก่อนจะลงในฐานข้อมูลระบบสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้
เมื่อมีข่าวเช่นนี้ ทางสำนักงานจะตรวจสอบไปยังพรรคการเมือง ต้องสอบถามว่าเวลารับสมัครสมาชิกได้ดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วว่ามีความผิดจริง กฎหมายก็กำหนดโทษ ในฐานะหัวหน้าพรรคจะโดนโทษปรับ แต่ในทะเบียนสมาชิกที่เป็นคนตรวจสอบคนแรก จะมีโทษอาญาด้วย หากจำไม่ผิด จำคุกไม่เกิน 3 ปี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เอกนิติ จ่อแจ้งพณ. จัดการร้านค้าร่วมคนละครึ่งพลัส บวกแวต 7% พร้อมถกผู้เกี่ยวข้อง ตั้งอนุกก.สอบเส้นเงินเทา
- ชัชชาติ สั่งเร่งสูบน้ำค้างเต็มกำลัง พร้อมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงทั่วกรุง เตรียมรับมือฝนคืนนี้
- ททท. ชวนคนไทยเทิดพระเกียรติ พระพันปีหลวง ผ่านแคมเปญ รอยยิ้มของแผ่นดิน สู่ หัวใจนักเดินทาง
- เกษตร-ปิโตรเลียม กดดัชนีราคาผู้ผลิตไทย ต.ค. หดตัว จับตา ‘คนละครึ่งพลัส’ ตัวแปร พ.ย.ขยับ