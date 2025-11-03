กมธ.เสียงแตก ที่มาส.ส.ร. ยังเคาะไม่ได้ หวั่นขัดศาลรธน. ด้านส.ว.ห่วงเร่งรัด เอาไปถ่ายทอดไม่ทัน 

ที่มาส.ส.ร. – ‘ขัตติยา’ เผย กมธ.แก้รธน.ยังไม่เคาะโมเดล ส.ส.ร. มอง เห็นต่างเรื่องที่มาไม่เป็นอุปสรรค บอก ไม่มีเวลาแน่ชัดเปิดวิสามัญช่วงใด
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส. บัญชีรายชื่อ และรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ… รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการนัดประชุม กมธ.ครั้งถัดไป ว่า จะมีการประชุมอีกครั้งในวันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งที่ผ่านมาเรามีการพูดคุยกันถึงคอนเซ็ปต์ ที่เมื่อเราเห็นไปในทำนองเดียวกันแล้ว ก็จะสามารถนำคอนเซ็ปต์นี้ไปลงในรายมาตราได้ เช่น เรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่า ไม่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรงได้นั้น คำว่าโดยตรงนั้น จะสามารถทำอะไรได้มากน้อยเพียงใด หลังจากนั้น จึงมีการมาพูดคุยกันว่า จะมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และมีกมธ.ยกร่าง หรือสุดท้ายแล้วจะมีเพียงแค่กมธ.ยกร่างเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
น.ส.ขัตติยา กล่าวต่อว่า ในเมื่อไม่สามารถให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างโดยตรงได้ ซึ่งในที่ประชุมก็มีหลายความเห็น นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการที่จะเปิดรับฟังความเห็นของประชาชน ที่จะมาอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญนั้น จะใช้รูปแบบใด จะเปิดให้มีการตั้งกลุ่มบุคคลเพื่อไปรับฟังความคิดเห็น หรือจะใช้ช่องทางรัฐสภา เช่น การใช้กมธ.สามัญ หรือจะมีการตั้ง กมธ.วิสามัญเพื่อไปรับฟังความคิดเห็น
เมื่อถามว่า เบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องโมเดล ส.ส.ร. และกรรมาธิการยกร่างฯ ใช่หรือไม่ น.ส.ขัตติยา กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ด้วยความที่กมธ.เรามีประมาณ 30 กว่าคน จึงใช้วิธีที่ให้แต่ละพรรคและส.ว. เลือกผู้แทนมาหนึ่งคน ขึ้นมา แล้วเข้าไปเป็นคณะทำงานเพื่อไปพูดคุยถึงคอนเซ็ปต์ให้ตกผลึกกันมาระดับหนึ่งแล้ว จึงมาคุยกันในกมธ.ชุดใหญ่จะได้ง่ายขึ้น
เมื่อถามว่า เสียงที่แตกเรื่องที่มา ส.ส.ร. จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม่ น.ส.ขัตติยา กล่าวว่า ไม่ได้เป็นอุปสรรค เพราะสุดท้ายแล้ว เราก็ต้องพยายามหาจุดที่ทุกฝ่ายยอมรับ เพราะมีการถกถึงข้อดี ข้อเสียกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าทุกคนห่วงว่า ส.ส.ร. หากเราให้ประชาชนมามีส่วนร่วม แม้ว่า จะเป็นอีกชั้นหนึ่งคือ สมมติว่าประชาชนเลือกมาแล้ว แล้วมาตั้งอีกครั้ง
น.ส.ขัตติยา กล่าวต่อว่า ทุกคนก็ห่วงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงพยายามหาทางที่จะไม่ให้ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ได้มากที่สุด เราจึงมีการพูดคุยกันว่าแต่ละโมเดล ให้ไปร่างมาเพื่อใส่ไว้ในมาตรา ให้ไปลองทำมาดูก่อน แม้ว่าสุดท้ายแล้วที่ประชุมจะมีมติเลือกแบบใดก็ตาม อย่างน้อยก็มีเตรียมความพร้อมไว้
เมื่อถามถึง กรณีที่มีคนไปร้องว่าการที่สมาชิกสภาเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา อาจจะเป็นการล้มล้างการปกครอง มองว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตจะสะดุดหรือไม่ น.ส.ขัตติยา กล่าวว่า ไม่ ตนคิดว่า เราพยายามทำตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดมากที่สุด อะไรที่เสี่ยงว่า จะขัดต่อคำวินิจฉัย เราก็เลี่ยง ในส่วนนี้เราไม่กลัว เพราะทุกคนที่เข้ามาอยู่ใน กมธ.มีความตั้งใจ และอะไรที่ทุกคนคิดว่าเสี่ยงในจุดไหนก็ให้รีบแจ้งกมธ.ก่อน ก็น่าจะดี เราจะได้อธิบายและนำข้อนั้น มาเป็นจุดสังเกตการที่เราจะตัดสินใจและลงมติในการที่จะทำแต่ละมาตรา
เมื่อถามว่า เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่า จะมีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ได้เมื่อไหร่ น.ส.ขัตติยา กล่าวว่า มีการคุยกันอยู่ว่า เราทำกันมาหลายรูปแบบ และทางสภาฯก็ทำป็อปอัพมาให้ว่า หากเราสามารถพิจารณาเสร็จได้ภายในกี่ครั้งของ กมธ.เราจึงจะสามารถเปิดประชุมสมัยวิสามัญตอนไหนได้บ้าง ซึ่งเรานำทุกอย่างมาประเมินสถานการณ์ แต่ทั้งนี้ก็มีการท้วงติงจาก ส.ว.ว่าต้องใช้เสียง ส.ว.ในการโหวตด้วย ฉะนั้น เขาจึงต้องใช้เวลาในการที่จะไปอธิบายให้ ส.ว.ทั้ง 200 คนเข้าใจถึงเนื้อหาของการแก้ไข เขาจึงกังวลว่า หากเปิดประชุมสมัยวิสามัญช่วงพฤศจิกายนนั้น จะทำให้เขาไปถ่ายทอดไม่ทัน
น.ส.ขัตติยา กล่าวต่อว่า หรือแม้กระทั่งว่า หากเราต้องประชุมให้เสร็จทุกนัด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน กว่าจะทำรายงานเสร็จ เขาก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่รัดเกินไป เนื่องจากเป็นกฎหมายที่สำคัญ จึงขอผ่อนออกไปได้หรือไม่ แต่ในส่วนนี้เราก็พยายามทำให้ทันกรอบเวลารัฐบาลและสภาฯ ชุดนี้ เพราะสุดท้ายแล้วเราก็ทราบว่าจะต้องมีการยุบสภาฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2569 เราจึงใช้เงื่อนไขนี้ มาประเมินการทำงานว่า ควรที่จะเป็นกรอบเวลาใด แต่ ณ ขณะนี้ยังไม่มีเวลาที่แน่นอนว่า สุดท้ายแล้วจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญช่วงใด