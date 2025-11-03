กต.ชี้ไทย-กัมพูชา เดินหน้าสํารวจหมุดเขตแดน ยันไม่กระทบสิทธิ ทดลองใช้ LiDAR ทำแผนที่ธ.ค.นี้

กต.เผย ไทย-กัมพูชา เห็นชอบ เดินหน้าสํารวจหมุดเขตแดนเร่งด่วน บ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว หวังลดความขัดแย้ง ทดลองใช้ LiDAR ทำแผนที่ ธ.ค.นี้ ชี้ไม่กระทบสิทธิเหนือดินแดน ยันไทยไม่เสียเปรียบ จ่อจัดประชุม JBC เดือน ม.ค.69
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิากยน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงความคืบหน้าผลการหารือระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (JBC และ GBC) โดยมี นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ, พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม, พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย, พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก, พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ, พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ และ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมแถลง
นายเบญจมินทร์กล่าวถึงผลสรุปการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (เจบีซี) ระหว่างไทย-กัมพูชา ตลอดเวลาที่ผ่านมาว่า กลไกเจบีซีเป็นกลไกทางเทคนิคในการสำรวจจัดทำหลักเขตแดน และมีการประชุมสมัยวิสามัญเมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ จ.จันทบุรี ซึ่งผลลัพธ์การประชุมแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การซ่อมแซมและจัดทำหลักเขตแดน เพื่อเปลี่ยนหรือทดแทนหลักเขตแดนเดิมที่เสียหาย ที่ทั้งสองฝ่ายเคยมีความเห็นตรงกันแล้ว
2.เร่งรัดการแก้ไขทีโออาร์ปี 2003 เพื่อนำเทคโนโลยีไลดาร์ (LiDAR) มาใช้ทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ โดยเห็นชอบให้มีการทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ภายในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม 2568
3.เห็นพ้องต่อกระบวนการสำรวจและจัดทำหมุดชั่วคราวอย่างเร่งด่วน บริเวณหลักเขตแดน 42-47 ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับรองที่ดินในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหวังว่าจะมีส่วนช่วยลดการกระทบกระทั่ง และความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ
นายเบญจมินทร์กล่าวต่อว่า ในส่วนการสำรวจและทำหมุดชั่วคราว ขณะนี้ฝ่ายกัมพูชากำลังพิจารณาร่างคำแนะนําทางเทคนิค (Technical instructions) สำหรับการสำรวจและวางหมุดชั่วคราวในบริเวณเร่งด่วน ซึ่งฝ่ายไทยได้จัดทำร่างหนังสือแล้ว และกำลังรอคำตอบอยู่ โดยกำหนดไว้ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน จากนั้น จะเริ่มทำการสำรวจวางหมุดชั่วคราวภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน โดยแผนงานคร่าวๆ คือเริ่มจากหลักเขตแดน 42-43 แล้วตามด้วยหลักเขตแดน 46-47 และ 43-46 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายดำเนินการแล้ว ต้องนำผลสำรวจนำเสนอต่อรัฐบาลของแต่ละฝ่ายเพื่อขอความเห็นชอบ และเพื่อกำหนดกลไกที่เหมาะสมต่อการปรับการถือครองที่ดินของทั้งสองฝ่าย
นายเบญจมินทร์กล่าวว่า ยืนยันว่าการวางหมุดชั่วคราวมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจเท่านั้น ไม่กระทบต่อสิทธิของไทยและกัมพูชาในเรื่องของเขตแดน ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
นายเบญจมินทร์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังมีการตกลงกันว่าให้มีการประชุมเจบีซีอีกครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของทั้งสองฝ่าย โดยจะจัดให้มีขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม 2569
ผู้สื่อข่าวถามว่า การแก้ไขทีโออาร์ 2003 จะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบหรือไม่ นายเบญจมินทร์กล่าวว่า ทีโออาร์ 2003 เป็นข้อปฏิบัติจาก MOU43 จึงไม่มีเนื้อหาอันใดที่จะทำให้เสียเปรียบได้ เป็นการกำหนดรายละเอียดแก่ผู้ปฏิบัติเท่านั้น