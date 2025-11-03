ไอซ์ รักชนก ฟาด ไผ่ ชาวบ้านรู้ทั้งเมือง ใครอยู่เบื้องหลัง สลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้ หลักฐานจะทิ่มตา เชื่อ แม้เป็นเอกสารลับ น่าจะหาอ่านได้ไม่ยาก
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ภายหลังกรณีที่นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม (กธ.) มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรียกร้องให้นางสาวรัชนก นำพยานหลักฐานในข้อกล่าวหาต่างๆออกมาเปิดเผย ต่อสาธารณชนว่ามีบุคคลใดที่กระทำความผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นๆ
ด้านนางสาวรักชนก ยืนยันว่า พยานหลักฐานหลายๆอย่าง ชัดเจนอยู่แล้ว หากนายไผ่ ยังจะตามหาหลักฐานอยู่ ตนค่อนข้าง งง เพราะผลการตรวจสอบต่างๆของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ท่านสามารถไปตรวจสอบได้แม้จะเป็นเอกสารลับ แต่ก็สามารถไปหาอ่านได้ ดังนั้นเวลาที่พรรคเราเปิดเผยเรื่องอะไรเรามีหลักฐาน จึงอยากยกตัวอย่างเช่นเรื่องโควตาหวยที่มี ร.ท.ธนเดช เพ็งสุข สส.กทม. ที่นำมาเปิดเผย จริง ๆ สเตทเม้นท์มี 5 แผ่น และตนดูหมดแล้ว
รวมทั้งมีเอกสารในกระบวนการที่อยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมยืนยันว่าทุกเคสที่เราทำมีหลักฐานทั้งหมด ดังนั้นไม่ต้องถามว่าฝ่ายค้านมีหลักฐานหรือไม่เพราะพวกเราเปิดหมด
“อยากถามรัฐบาลว่า มานั่งถามทำไมว่ามีหลักฐานหรือไม่ เพราะขนาดพรรคประชาชนยังมีเอกสารที่ออกมาโชว์ซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรม แล้วรัฐบาลจะไม่มีเอกสารตัวนี้อยู่ในมือจริงหรือ เราจึงอยากจี้ถามคืนว่าตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่ ” นางสาวรักชนก กล่าวและว่า ส่วนที่ถามว่าตนเองคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีของนายไผ่ ก็อยากให้ประชาชนแสดง ความคิดเห็นเองดีกว่า เพราะว่าตนเองพูดเยอะไปแล้ว
“ทุกคนไม่ทราบหรอคะ บริษัทเขาเคยเปิดขายหวย คือตนไม่เข้าใจว่าข้อเท็จจริง ที่เป็นข้อเท็จจริง ที่จะทิ่มตาจะบอดอยู่แล้ว ไม่รู้ว่าเราจะมาถามกันอีกทำไม” น.ส.รักชนก กล่าว
เมื่อถามว่าการที่ตนเองได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการเปิดโปงกระบวนการสลากกินแบ่งรัฐบาล น.ส.รักชนก กล่าวว่า ตรงนี้ทราบกันดีเพราะข้อมูลดังกล่าวมีการเปิดเผยต่อสาธารณะชนเป็นเวลานาน ซึ่งทุกคนรู้ว่าวิธีการและบุคคลใดเป็น 5 เสือ และ รู้ดีว่าใครเป็นบุคคลที่เปิดบริษัท จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
อย่างไรก็ตามตนไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้มากกว่านี้ เพราะเวทีนี้ไม่เหมาะสมซึ่งตนจะหาโอกาสชี้แจงต่อไป