นายกฯสั่งคลัง ให้สิทธิกลุ่มตกหล่นก่อน ได้คนละครึ่งพลัส เฟส 2 จี้เกษตร เร่งแก้ราคาผลผลิตตก

‘นายกฯ’ โวกลางวง ครม.เศรษฐกิจ บอก ปชช.ดีใจได้ใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส สั่ง ‘ก.คลัง’ หาวิธีกลุ่มเปราะบางเข้าถึง-รับสิทธิเฟส 2 จี้ ก.เกษตรฯ แก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร หลังชาวบ้านบ่นราคามันสำปะหลังร่วง
เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2568 โดยนายกฯกล่าวเปิดการประชุมว่า ทุกครั้งที่มีการประชุมก็มีมติต่างๆ ออกไป ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจได้เข้าร่วมอาเซียนซัมมิทที่ประเทศมาเลเซีย และการประชุมเอเปค ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้โอกาสนี้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในระดับผู้นำและภาคเอกชน เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของไทย โดยการเปิดตลาดใหม่ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดการกีดกันทางการค้า ไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจะนำเรื่องต่างๆ ที่ได้หารือไว้มาสานต่อกันอีกมากมาย ตามนโยบาย Quick Big Win เพื่อให้เกิดนโยบายที่เป็นธรรมต่อประเทศ
นายอนุทินยังเปิดเผยว่า ประเทศต่างๆ ที่ได้พบเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ และมองว่าไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ หากเราทำสิ่งที่หารือไว้ให้เกิดความสะดวก ความมั่นใจต่อนักลงทุนหรือการท่องเที่ยวในประเทศไทย เชื่อว่าไทยจะสามารถฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งตนและกระทรวงพาณิชย์ได้หารือในระดับผู้นำหลายประเทศทั้งการขยายตลาด การขายพืชผลทางการเกษตร การหารือกับทางผู้นำในกลุ่มต่างๆ เช่น การเจรจา FTA ที่จะต้องทำให้เรียบร้อยเร็วที่สุด
นายกฯกล่าวด้วยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขอบคุณนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ที่มีการได้เริ่มดำเนินนโยบายคนละครึ่งพลัส ทำให้เกิดความรู้สึกหรือกำลังใจที่ดีกับประชาชน และเมื่อเราลงไปในพื้นที่ก็ได้รับเสียงตอบรับที่มีความสุขและความเต็มใจ รวมถึงดีใจที่ได้ใช้เงินคนละครึ่ง ตนก็รู้สึกว่าเป็นการสร้างความคึกคักเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ และจากการดูจากตัวเลขก็ได้เกิดการใช้เงินอยู่มากพอสมควรเมื่อรวมกับของภาครัฐที่ผสมเข้าไปอีกหนึ่งเท่าทำให้ระบบการหมุนเวียนของเม็ดเงินได้กระจายไปทั่วประเทศ
นายอนุทินกล่าวอีกว่า ขอฝากคณะทำงาน ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องหาวิธีแก้ไข คือการที่ประชาชนบางกลุ่มเข้าระบบไม่ได้ เพราะคำว่า “ทั่วถึง” ต้องกลับมาเป็นหลักการดำเนินการของรัฐบาล การทำแบบนี้เหมือนลักษณะ First come, first served (ใครมาก่อนได้ก่อน) คนที่มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้าใจในเรื่องของเทเลแบงก์กิ้งก็จะเข้าถึงการใช้คนละครึ่งพลัสก่อน ส่วนคนที่เป็นกลุ่มชายขอบหรือกลุ่มเปราะบางยังไม่สามารถเข้าถึงระบบได้ หากตนเป็นกลุ่มนี้ก็คงใจเสียเช่นกัน จึงขอฝากให้ได้รับการแก้ไข โดยจะต้องรวมกลุ่มที่พลาดการลงทะเบียนในครั้งแรก ให้ได้ใช้ในเฟสที่ 2 และได้รับการดูแลจากรัฐบาลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก่อนจะฝากทางกระทรวงมหาดไทย ต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ลงไปถึงระดับนายอำเภอที่จะต้องช่วยกันหาคำแนะนำหรือข้อแนะนำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้สิทธินี้ได้อย่างทั่วถึง
นายกฯกล่าวอีกว่า ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้าชุมชนก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งต้องขอขอบคุณกระทรวงพลังงานที่ได้เร่งพัฒนางานเหล่านี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมและขอให้เร่งดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ พืชผลทางการเกษตรก็ต้องฝากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าติดตาม เพราะจากการลงพื้นที่ได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนที่บ่นมาเรื่องราคาพืชผลเกษตร โดยเฉพาะราคามันสำปะหลัง ขณะที่ภาระการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนที่เพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง ซึ่งถือเป็นการตอบสนองของรัฐบาล ถือเป็นนโยบายที่สำคัญมากตั้งแต่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศ
นายกฯกล่าวว่า ส่วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมออนไลน์ส แกมเมอร์ต่างๆ รัฐบาลได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ และได้แสวงหาความร่วมมือทั้งในระดับระหว่างประเทศและหน่วยงานภายในประเทศที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรม