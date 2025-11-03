ไทยส่งหนังสือประท้วงเมียนมา ระเบิดอาคารเคเคปาร์ค กระทบบ้านคนไทย แนะใช้เครื่องจักรกล

ผบ.ฉก.ราชมนู เผยส่งหนังสือไปเมียนมาทางทีบีซี ขอให้ใช้เครื่องจักรกล แทนการใช้ระเบิดทำลายตึก ฝ่ายเมียนมาอ้างทำลายเพื่อปราบปรามคอลเซ็นเตอร์
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ถึงสถานการณ์การทำลายด้วยวัตถุระเบิดกับสิ่งปลูกสร้าง อาคาร สำนักงานในฝั่งเมียนมา บริเวณพื้นที่อาคาร ในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน KK-Park บ้านเองจีเหมี่ยง หรือพื้นที่สแกมเมอร์ออนไลน์ อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ด้านตรงข้าม บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ 9 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นจุดที่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 500 เมตรว่า เมื่อเวลา 09.34 น.ที่ผ่านมา ยังคงมีการระเบิดทำลายอาคารสำนักงานในฝั่งเมียนมาเหมือนเดิม ส่งเสียงดังสนั่นข้ามมาถึงเขตไทย ขณะที่มีรายงานว่า จะมีการใช้ระเบิดอีก 2 ครั้งในการทำลาย
พ.อ.ชนกานต์ แสงศร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด กล่าวว่า ทำหนังสือประท้วงฝ่ายเมียนมาไปแล้ว ผ่านชุดประสานงานไทย-เมียนมา (ทีบีซี) แม่สอด เมียวดี ทุกครั้งที่มีผลกระทบกับบ้านเรือนราษฎรไทย ทั้งหมด 6 ครั้ง จากการที่ฝ่ายเมียนมาระเบิดทำลายอาคารสำนักงานทั้งหมด 22 ครั้ง และทำลายอาคาร สำนักงานในพื้นที่เป็นตึกทั้งหมด 21 หลัง
พ.อ.ชนกานต์กล่าวว่า ส่วนการทำลายนั้น ฝ่ายเมียนมาอ้างว่าเป็นการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ส่วนข้อประท้วงฝ่ายไทยและข้อเสนอของไทยคือ ขอให้ฝ่ายเมียนมาเปลี่ยนการใช้ระเบิดมาเป็นเครื่องจักรกล โดยฝ่ายเมียนมาอ้างว่ายังรอคำตอบจากหน่วยเหนือ
สอดคล้องกับข้อมูลของนายณัฐวัตร ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า เกิดระเบิดในฝั่งเมียนมาทุกวัน ทำให้บ้านตนสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 2 พ.ย. มีเสียงระเบิดดังขึ้นในฝั่งเมียนมา เวลาราว 09.45 น. ทำให้เพดานบ้านที่สร้างขึ้นมาแค่ปีเดียวได้รับผลกระทบ มีเพดานพังลงมากับพื้น พร้อมกับหลอดไฟดาวน์ไลต์ อยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเจรจากับฝ่ายเมียนมาให้เปลี่ยนวิธีการ จากการใช้ระเบิดทำลาย มาเป็นใช้เครื่องจักรกลทดแทน