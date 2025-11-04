จับตาวาระครม.! คมนาคม ขอกู้เงิน 1.8 หมื่นล. -ยธ. ชงอนุมัติลงนามสนธิสัญญาอาเซียน ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คาดว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (4พ.ย.) กระทรวงคมนาคม จะมีการเสนอให้ ครม.ให้ความเห็นชอบ ในการขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน (กรณีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่าย) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วงเงิน 18,000 ล้านบาท
ขณะที่กระทรวงยุติธรรม เสนอขออนุมัติลงนามร่างสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และการดำเนินการให้สนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีผลใช้บังคับ
ด้านกระทรวงพาณิชย์ เสนอการแก้ไขความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรภูฏาน และขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความร่วมมือ (MOC) ด้านการค้าข้าว ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น