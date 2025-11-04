บิ๊กเล็ก ไม่นิ่งนอนใจ มอบ ‘บิ๊กดุลย์’ สางปมโควต้าหวยทหารผ่านศึก

บิ๊กเล็ก มอบ ‘บิ๊กดุลย์’ สางปัญหาโควต้าสลาก อผศ. บอกฝ่ายค้าน ไม่ต้องตามหา ยัน ไม่นิ่งนอนใจ สั่งแก้ไขปัญหาแล้ว ลั่น ขรก.เอี่ยว ฟันแน่
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขององค์การทหารผ่านศึก (อผศ.) ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโควต้าถูกโอนไปอยู่ในมือใคร ว่า เรื่องนี้ตนยังไม่ทราบในรายละเอียด เพราะในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีที่ผ่านมาก็ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าไปดูปัญหา และพล.ท.อดุลย์ ก็เป็นผู้อาสาเข้าไปดูปัญหาในเรื่องนี้
เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยกับผู้อำนวยการ อผศ. หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า พล.ท.อดุลย์ จะเข้าไปดู เนื่องจากท่านเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนี้ และ ผอ.อผศ. ก็เป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นเดียวกับท่าน
เมื่อถามว่า จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือไม่ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ให้ความสนใจ และฝ่ายค้านกำลังโจมตีในเรื่องนี้ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ทางกระทรวงกลาโหมให้ความสนใจ และให้ความสำคัญ ซึ่งตนเพิ่งเดินทางกลับจากการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ก็รับอาสาว่า จะไปดูในเรื่องนี้ให้ พร้อมร้องขอให้รอสักนิด ไม่นาน
เมื่อถามว่า หากพบผู้กระทำความผิดจะมีการดำเนินการเช่นไรนั้น พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ต้องแก้ไข ซึ่งหากพบว่า เป็นเจ้าหน้าที่ ก็มีกฎกติกาที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว ไม่มีใครอยู่เหนือกติกาได้
เมื่อถามถึงกรณีที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน โพสต์เฟซบุ๊กตามหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะมีโอกาสไปพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ไม่ต้องตาม ตนแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว และได้สั่งการไปแล้วทันที และพร้อมจะไปพูดคุยหากฝ่ายค้านเชิญมา โดยจะมอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมไปชี้แจง เพราะมีความเข้าใจในเรื่องนี้