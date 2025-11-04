ธรรมนัส ไม่รู้เรื่อง โควต้าสลาก ลั่น ‘5 เสือ’ ถูกทำลายตั้งแต่ คสช.ก่อรัฐประหาร

‘ธรรมนัส’ ไม่รู้เรื่องโควต้าสลาก ชี้ ‘5 เสือ’ อวสานตั้งแต่ยุค คสช.
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องโควต้าสลาก ซึ่งมีการเชื่อมโยงมาถึง ร.อ.ธรรมนัสว่า 5 เสือกองสลากถูกทำลายหมดตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี 2557 (โดย คสช.) ไม่เหลือแล้ว เป็นอวสานแห่งอาชีพการขายสลาก หลังจากนั้นได้ทำเล็กๆ น้อยๆ แบบซื้อมาขายไป ดังนั้น ตนไม่ทราบเรื่องโควต้าสลากหลังจากนี้ ไม่สามารถให้ข้อมูลได้