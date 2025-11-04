ธรรมนัส ยัน ‘กล้าธรรม’ โปร่งใส รายชื่อสมาชิกเป็นของจริง ตรวจสอบได้

ธรรมนัส ยัน รายชื่อสมาชิกกล้าธรรม เป็นของจริง โปร่งใส-ตรวจสอบได้ โว คนยังแห่เข้าพรรคเพียบ เมินเสียงวิจารณ์ เย้ยหนักกว่านี้ก็ผ่านมาแล้ว
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกของพรรคการเมือง ว่า พรรคกล้าธรรมมีรายชื่อสมาชิกที่เป็นของจริงและตรวจสอบได้ ในทางตรงกันข้ามมีบางพรรคการเมืองตามที่เห็นว่าเป็นของปลอม แต่พรรคกล้าธรรม ชัดเจน การที่เรามีจำนวนสมาชิกพรรคเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับ 1 เพราะเราทำงานอยู่กับประชาชน และในวันนี้ก็มีประชาชนในภาคใต้มารอพบเพื่อนำรายชื่อสมาชิกมาให้ รวมถึงสมาชิกของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ที่จะนำรายชื่อสมาชิกพรรค กว่า 2,000 คนมาให้ตนด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการตรวจสอบบางพรรคการเมือง ตามที่นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรคกล้าธรรม เปิดเผยว่าไม่ได้มีการสมัครจริงหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เวลานี้พรรคเราตั้งหลักได้แล้ว และมีการตั้งวอร์รูมเก็บข้อมูลทั้งหมด โดยมีน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม เป็นประธาน ตนและหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่อง ถ้ามีอะไรขอให้ถาม น.อ อนุดิษฐ์
เมื่อถามว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การเอาคืนทางการเมืองใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ที่จริงสื่อมวลชนควรจะถามว่าคลิปในไลน์ที่หลุดออกไป ที่มีสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราเป็นนักการเมือง ต้องพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ส่วนจะใช้วิธีการตรวจสอบแบบกล่าวหาหรือตรวจสอบจากข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อมาชี้แจง ทางวอร์รูมของพรรคกล้าธรรมก็จะดำเนินการต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุใดรองนายกฯจึงเป็นเป้ากระสุนตกของรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ให้สังเกตต้นไม้ใหญ่ และเวลานี้ตนเปรียบเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นต้นไม้ใหญ่ มีนก มีกา และสัตว์ต่างๆ มาอาศัยเยอะ สัตว์อะไรที่ไม่ทำร้ายคนอื่น มาอาศัยต้นไม้ ก็มีเสียงนกเสียงการ้องไพเราะ แต่ถ้ามีสัตว์ไปตามกินคนนั้นคนนี้ ก็ถูกโจมตี เป็นเรื่องปกติและต้องยอมรับได้ เพราะเราเป็นนักการเมือง อย่าไปกังวล
เมื่อถามว่าครั้งนี้ถือว่าโดนวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์หนักหรือไม่ กล่าวว่า “ไม่นะ และถือว่าครั้งนี้เบามากสำหรับชีวิตผม เพราะผ่านมาเยอะแล้ว ตอนสมัยเป็นนักการเมืองแรกๆ โดนสารพัดเรื่อง แต่ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาหมดแล้ว”
ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเจออะไร ก็พร้อมชนใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ใช่พร้อมชน แต่เราต้องอยู่บนพื้นฐานความจริง ว่าถูกตรวจสอบโดยการกล่าวหา ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคำกล่าวหานั้นมันไม่ใช่ และหลายเรื่องก็เห็นแล้ว มีแชตไลน์หลุดออกมาหลายเรื่อง และก็ยังมีไลน์หลุดเรื่องสลากออกมาคุยกับตน แต่ตนไม่อยากไปทำลายอนาคตความบริสุทธิ์ของน้องๆ และในมือของตนยังมีข้อมูลอีกเยอะ
เมื่อถามว่าในเมื่อมีหลักฐานแล้วเหตุใดจึงไม่นำมาดำเนินคดีเด็ดขาด ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ใครบอกไม่ดำเนินคดี แต่ตนไม่พูดมากกว่า