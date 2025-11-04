นายกฯประชาสัมพันธ์ ลอยกระทง’68 ถามเด็กๆ รู้จัก ยายแหม่ม-ลุงนัส-พี่หนู ไหม ขำลั่น เด็กไม่รู้จักสักคน

‘นายกฯ’ ประชาสัมพันธ์ ‘ลอยกระทง’68’ อารมณ์ดี ถามเด็กๆ รู้จัก ‘ยายแหม่ม-ลุงนัส-พี่หนู’ ไหม หัวเราะลั่นเด็กไม่รู้จัก
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน รมว.วัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2568 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทง ไท ไทย คารวาลัย พระแม่ของแผ่นดิน” โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ นางศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย เข้าร่วมด้วย
ทั้งนี้ ภายหลังเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม นายกฯได้ถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีและเด็กๆ ระหว่างถ่ายภาพนายกฯถามเด็กๆ ว่ารู้จักคุณยายไหม พร้อมชี้ไปที่นางนฤมล ซึ่งเด็กๆ ส่ายหน้าไม่รู้จัก จากนั้นนายกฯได้ถามว่า แล้วรู้จักพี่ไหม พร้อมชี้ที่ตัวเอง ซึ่งเด็กๆ ส่ายหน้าไม่รู้จัก ทำให้นายกฯกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า “ไม่รู้จักพี่เหรอ”
ก่อนนายกฯถามเด็กๆ อีกว่า แล้วรู้จักลุงนัสไหม (ร.อ.ธรรมนัส) เด็กๆ ก็ส่ายหน้าไม่รู้จักเช่นกัน ทำให้ทั้งนายกฯ ร.อ.ธรรมนัส นางนฤมลต่างพากันหัวเราะอย่างอารมณ์ดี ก่อนนายกฯกล่าวหยอกกับเด็กๆ ว่า ให้ไปเปิด Google พิมพ์ว่าธรรมนัส พรหมเผ่า จากนั้นได้อวยพรขอให้เด็กๆ เรียนเก่งๆ
ต่อจากนั้น นางวรรณปรียา โลหะวัฒนะกุล รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 4 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา เนื่องในโอกาสงานวันคนพิการ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2568 “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ”