เลขาปชน. สวนกลับ ไผ่ จะโยกเงินผู้ช่วย ส.ส.มาสมัครสมาชิก เพื่ออะไร แค่เดือนเดียวสมาชิกก็ครบแล้ว
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2568 นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊กเป็นเอกสาร พร้อมตั้งคำถามถึงพรรคประชาชนว่า เอาเงินผู้ช่วย ส.ส. ไปสมัครสมาชิกพรรคเข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่
โดยนายศรายุทธิ์ กล่าวว่า ต้องดูในสิ่งที่นายไผ่ นำเสนอ โดยเราไม่มีนโยบายแบบนั้นอยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องการเอาเงินไปซื้อสมาชิกพรรค เพราะเราไม่เห็นความจำเป็นว่า ทำไมเราจะต้องไปเพิ่มจำนวนสมาชิกพรรค เราอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผู้สมัครได้ครบอยู่แล้ว ตั้งแต่เริ่มแรกที่เปิดพรรคประชาชนด้วยซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์เรื่องของการมีสาขาพรรค หรือตั้งตัวแทนครบทุกจังหวัด
“แค่เปิดตัวพรรคแค่เดือนเดียว เราก็มีสมาชิกครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ไม่เห็นความจำเป็นใดๆ ที่เราจะต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกด้วยวิธีการนี้ ที่จริงก็ขัดแย้งกับแนวทางที่เราทำ ปัจจุบันที่เราเน้นตัวชี้วัด (KPI) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ถามว่าเอาสมาชิกเข้ามาแบบนั้น สมาชิกจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร เป็นเพียงแค่รายชื่อ 1 รายชื่อ ก็จะทำให้สัดส่วนการมีส่วนร่วมของสมาชิกเรายิ่งน้อยลง ทั้งที่ปัจจุบันเราใช้ KPI ในการทำงาน วัดที่การมีส่วนร่วมของสมาชิก หมายความว่าเรามีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ เราต้องการเห็นสมาชิกมีส่วนร่วมมากเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมเลยไม่เห็นความจำเป็นใดๆ หรือเหตุผลใดที่เราจะต้องไปทำอย่างนั้น เอาเข้าจริง ค่าสมาชิกแค่ 50 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เราดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดสมาชิกพรรคหนึ่งคน รวมถึงการมีบัตรประจำตัวต่างๆ แทบจะหมดแล้ว เราจะทำไปเพื่อ? ผมไม่เห็นเหตุผลใดๆ” นายศรายุทธิ์ กล่าว
เมื่อถามว่าเป็นเพราะเรื่องทุนเทาที่พรรคประชาชนไปแฉหลักฐานด้วยหรือไม่ รวมถึงมองว่าเป็นการใส่ร้ายหรือไม่ นายศรายุทธิ์ กล่าวว่า เป็นไปได้ อันดับหนึ่งคือในเรื่องกระแสพรรคเรา
“ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า เราอยู่ในเบอร์หนึ่ง เรื่องความเป็นไปได้ ดังนั้น หลังจากนี้ไปเราคงได้เห็นความพยายามที่จะทำให้เกิดการดิสเครดิตพรรคประชาชน ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามตลอด” นายศรายุทธิ์ กล่าว
นายศรายุทธิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนอันที่สอง เป็นไปได้เรื่องการเอาคืน เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาเราตรวจสอบหนัก และเราเห็นอยู่แล้วในกรณีที่มีการฟ้องปิดปากตามที่ต่างๆ เพื่อทำให้คนไม่กล้าจะไปยุ่ง ไปตรวจสอบเขา ทำให้เสียความสะดวกสบาย โดยเฉพาะต่างจังหวัด ซึ่งชัดเจนว่าเป็นแนวทางเพื่อสร้างความไม่สะดวกสบายทำให้เราทำงานยาก
เมื่อถามว่าควรเรียกร้องให้เขาออกไปแจ้งความหรือไม่ นายศรายุทธิ์ ระบุว่า กรณีนี้ เป็นเหตุที่เกิดขึ้น มีการอ้างอิงมาแล้วหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการไปยื่น กกต. มาแล้ว ก็น่าจะเป็นอันเดียวกันที่เคยเป็นเรื่องราวมาก่อนหน้านี้สัก 2-3 เดือนที่แล้ว แต่ ณ วันนี้ เรายังไม่มีหนังสือเรียกชี้แจงอะไร