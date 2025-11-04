วันโพสต์ยินดี งบสร้างสะพานปูนหนองแขม ไอซ์รักชนก โผล่ช็อตฟีล ซัดเคลมผลงาน

วัน อยู่บำรุง โพสต์ยินดี งบสร้างสะพานปูนหนองแขม ไอซ์รักชนก โผล่ช็อตฟีล ซัดเคลมผลงาน
วันที่ 4 พฤศจิกายน นายวัน อยู่บำรุง อดีตส.ส.กทม. โพสต์คลิป พาดูสะพานไม้ ข้ามคลองภาษีเจริญ พร้อมระบุว่า เคยขอตอนส.ส.ให้สร้างเป็นสะพานปูน แต่เมื่องบประมาณไม่มา ก็มาซ่อมให้ จนต้องขอไปอีกเป็นรอบที่ 2 ก็ยังไม่มา กลายเป็นงบซ่อมแซมอีก ล่าสุดงบประมาณมาแล้ว จากการผลักดันของนายนวรัตน์ อยู่บำรุง สก.เขตหนองแขม คุณอาของตน ซึ่งดีใจกับชาวหนองแขมด้วย จะได้สัญจรไปมาและสะดวกสบายมากขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคประชาชน มาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าว ระบุว่า โหพี่ สุดยอด หารือครั้งเดียวแล้วไม่สนใจอีกเลย แต่พองบจะมาลงปุ๊บรีบมาเคลมทันที
ทำงานเค้าทำกันแบบนี้ ดูไว้นะคะ ถ้าอยากกลับเข้าสภาอีก ลองเอาไปฝึกดู 😃
โดยลิงก์ที่แปะไว้เป็นโพสต์ของทีมรังนก
[ ปิดตำนาน “งบกลางผู้ว่า กทม.” เปลี่ยนสะพานไม้ เดินหน้าสร้างสะพานปูน ]
🔸ทุกท่านครับ ตอนนี้หลังจาก “ผู้ว่ากทม.” ได้อนุมัติ “งบกลางผู้ว่า” ในการก่อสร้าง “สะพานหลังวัดหลังสาม” รร.ประชาบำรุง เขตหนองแขม หลังจากต้องยกเลิกโครงการในงบประจำปี 2568 เพราะการออกแบบมีปัญหา และ ตอนนี้ได้ลงนามเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้างดำเนินการ
ชวนทุกท่านมาย้อนดู ไทม์ไลน์การทำงานในเรื่อง “สะพานหลังวัดหลักสาม”
🔸หลังจากการเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 พวกเราใช้ช่องทางไหนทำงานกันบ้าง
คร้้งที่ 1👉🏻วันที่ 18 พ.ค. 66 – ว่าที่ สส.รักชนก ยื่นหนังสือถึง ผอ.เขตหนองแขม พิจารณาซ่อมแซมสะพานในส่วนที่ชำรุด และ เสนอแนะแนวทางการจัดทำสะพานปูนคอนกรีตเพื่อความปลอดภัย🧡
ครั้งที่ 2👉🏻วันที่ 25 ก.ค. 66 – อภิรักษ์ ภักดี ผู้ประสานงานเขตหนองแขม ใช้เวทีประชุมชุมชนสอบถามรายละเอียดถึงความเป็นไปได้ในสะพานปูนคอนกรีตได้รับแจ้ง ติดปัญหาเรื่องเป็นสะพานอนุรักษ์ ต้องขออนุญาตกรมศิลปากร หากจะทำสะพานปูน
ครั้งที่ 3👉🏻วันที่ 3 มิ.ย. 67 – แจ้ง Traffy Fondue ให้ดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด
ครั้งที่ 4👉🏻วันที่ 14 ก.ย. 67 – สส.ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตหนองแขม คาดว่าปีงบ 68 จะได้รับงบประมาณ 3 ล้านเศษ ในการก่อสร้างสะพานปูน พร้อมประกาศหาใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิให้มาคัดค้านใน 30 วัน
ครั้งที่ 5👉🏻วันที่ 28 ก.พ. 68 – เมื่อไม่เห็นความคืบหน้าของโครงการอย่างที่ควรจะเป็น สส. จึงใช้ช่องทาง ปรึกษาหารือในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
ครั้งที่ 6👉🏻วันที่ 29 เม.ษ. 68 – ไม่ได้รับคำตอบจากการปรึกษาหารือในสภา กลับไปใช้ช่องทางในการประชุมชุมชนประจำเดือน เมษายนพบว่า 1)เปิดประมูล 2 ครั้งไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 2)แบบผิดพลาด ไม่ได้ออกแบบทางเบี่ยงให้ประชาชน (จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ) เพื่อเดินหน้าออกแบบใหม่ ยกเลิกงบประมาณในโครงการตามแผนเดิมออก และ เดินหน้าขอจัดสรร “งบกลางผู้ว่า กทม.” 4.5 ล้านบาท
ครั้งที่ 7👉🏻วันที่ 8 พ.ค. 68 – อภิรักษ์ ภักดี ผู้ประสานงานเขตหนองแขม ทำหนังสือขอให้ ซ่อมแซมชั่วคราว เนื่องจากสะพานมีสภาพทรุดโทรม และ ได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น แบบก่อสร้างใหม่ ที่เป็นปัจจุบัน
ครั้งที่ 8👉🏻วันที่ 28 พ.ค. 68 – อภิรักษ์ ภักดี ผู้ประสานงานเขตหนองแขม ใช้เวทีประชุมกรรมการชุมชน ติดตามความคืบหน้า กระบวนการยกเลิกโครงการ และ การยื่นเอกสารของบกลางผู้ว่า กทม. ยืนยันยื่นแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการเอกสาร
ครั้งที่ 9👉🏻วันที่ 24 มิ.ย. 68 – อภิรักษ์ ภักดี ผู้ประสานงานเขตหนองแขม ใช้เวทีประชุมกรรมการชุมชน ติดตามกระบวนการ และได้รับคำยืนยันว่างบกลางผู้ว่า ไม่มีปัญหาอยู่ระหว่างกระบวนการเอกสารพร้อมประสาน โยธาหนองแขม ซ่อมแซมชั่วคราว
ครั้งที่ 10👉🏻วันที่ 26 ส.ค. 68 – รับคำยืนยันจากผู้บริหาร สำนักงานเขตหนองแขม ว่าได้ผู้ชนะประมูลแล้ว เดินหน้าสู้สะพานคอนกรีตให้พี่น้องชาวหนองแขมก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนกันยายน
ครั้งที่ 11👉🏻วันที่ 19 ก.ย. 68 – ลงนามสัญญา เดินหน้าก่อสร้างสะพานปูน (19 ก.ย. 68 – 10 ก.พ.69 )
ในการนี้ ทีมรังนก โดย สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinorkและ เชอรี่ ฐิติพร แต่งพลกรัง ฐิติพร แต่งพลกรัง – Thitiporn Taengponkrang ว่าที่ผู้สมัคร สก.หนองแขม พรรคประชาชน อยากชวนชาวหนองแขม ทุกท่านมาช่วยกันติดตามโครงการนี้ไปด้วยกัน จนจบระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ 👀
🙏🏻ขอบคุณ ผู้ว่า กทม. ฝ่ายบริหาร ที่อนุมัติงบกลางผู้ว่า ในการก่อสร้างโครงการนี้
🙏🏻ขอบคุณ สำนักงานเขตหนองแขม โดยผู้บริหาร ที่ทำงานอย่างหนักจนได้ผู้รับเหมาในการก่อสร้าง
จากสะพานไม้ที่ทรุดโทรม 🥺
จะถูกเปลี่ยนเป็น สะพานคอนกรีตที่มั่นคง ปลอดภัย และใช้งานได้ในระยะยาว🥰