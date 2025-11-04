‘ประเสริฐ’ เผย 7 พ.ย.นี้ ยังไม่เปิดตัวบ้านใหญ่สมุทรปราการ แต่คุยกันในระดับหนึ่งแล้ว

‘ประเสริฐ’ เผย 7 พ.ย.นี้ ยังไม่เปิดตัวบ้านใหญ่สมุทรปราการ รับ คุยกันในระดับหนึ่งแล้ว ส่วน ‘2 ส.ส.กลุ่มวราเทพ’ ยังเป็นสมาชิกพรรคอื่นอยู่
เมื่อวันที่ 11.20 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค พท. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมเปิดตัวบ้านใหญ่ ว่า วันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ เราจะมีการเปิดตัวผู้สมัครอีกประมาณ 20 คน ส่วนบ้านใหญ่จากจังหวัดสมุทรปราการนั้น จะยังไม่มีการเปิดตัวในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ แต่มีการพูดคุยกันในระดับหนึ่ง สำหรับบ้านใหญ่อื่นๆ เช่น นายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะยังไม่มีการเปิดตัวเช่นกัน เนื่องจากยังมีข้อจำกัดบางอย่าง
เมื่อถามว่า ส.ส. จำนวน 2 คน ที่อยู่ในกลุ่มของนายวราเทพ จะย้ายมาพรรค พท.หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ตอนนี้ยังเป็นสมาชิกพรรคอื่นอยู่ ยังเร็วเกินไปที่จะพูด