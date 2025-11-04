ทูตรัศม์ ติง’อนุทิน’ ปมเขมรล้ำไทย ไทยล้ำเขมร ชี้คำพูดอันตราย เสี่ยงทำประเทศเสียเปรียบ

ทูตรัศม์ ติงคำพูด ‘อนุทิน’ ปมเขมรล้ำไทย ไทยล้ำเขมร ชี้อันตรายอย่างยิ่ง ไม่เคยมีผู้นำไทยคนไหนกล่าวยอมรับ เสี่ยงทำไทยเสียเปรียบบนเวทีระหว่างประเทศ ถามกลับจะรับผิดชอบอย่างไร
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 4 พ.ย. ที่พรรคเพื่อไทย นายรัศม์ ชาลีจันทร์ อดีตผู้ช่วยรมว.ต่างประเทศ กล่าวกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ให้สัมภาษณ์ระหว่างเยือนประเทศมาเลเซีย ระบุว่า “เขมรล้ำฝั่งไทย ไทยก็มีล้ำฝั่งเขมร” ว่า เป็นคำพูดที่อันตรายอย่างยิ่ง ไม่ควรออกจากปากของผู้นำรัฐบาลไทยในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด เพราะอาจมีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะตามหลักการแล้วคำกล่าวของนายกฯ หรือรมว.ต่างประเทศ สามารถถูกนำไปใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ ทั้งในศาลและเวทีระหว่างประเทศ นี่คือสิ่งที่ผู้นำรัฐบาลต้องรู้และตระหนัก เพราะทุกถ้อยคำสะท้อนจุดยืนของรัฐไทยในทางการทูตโดยตรง
นายรัศม์ กล่าวว่า ไม่เคยมีผู้นำไทยคนใดกล่าวยอมรับว่าไทยล้ำเขตกัมพูชามาก่อน ไทยยืนหยัดบนหลักการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกระบวนการกำหนดเขตแดนสุดท้าย ต้องเป็นไปตามผลการเจรจาโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา การแสดงความเห็นที่ขาดความรับผิดชอบเช่นนี้ ย่อมกระทบต่อท่าทีการเจรจาของฝ่ายไทยโดยตรง และเปิดช่องให้ฝ่ายกัมพูชานำคำพูดของนายกฯ ไทยไปอ้างต่อได้ในอนาคต และผลกระทบจากคำพูดของนายอนุทินอย่างน้อยที่สุด ก็ลดทอนความแข็งแกร่งจุดยืนไทยในการเจรจาในประเด็นเขตแดน และอาจนำไปสู่ความสุ่มเสี่ยงต่อการเสียเปรียบในเวทีพหุภาคี หากถูกยกระดับเป็นประเด็นระหว่างประเทศ
“คำถามคือนายอนุทินฯ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายนี้อย่างไร การแค่ออกมาขอโทษเฉยๆ ไม่น่าจะเป็นสิ่งเพียงพอต่อความเสียหายระดับนี้ ที่สำคัญ อะไรจะเป็นหลักประกันว่าจะไม่ทำให้เสียหายไปมากกว่านี้อีก ทั้งไม่ได้จงใจหรือจงใจเพราะแค่ขอโทษคงไม่เพียงพอ เพราะนี่คือนโยบายการต่างประเทศของผู้นำที่ล้มเหลวผิดพลาด” นายรัศม์ กล่าว