ผอ.อผศ. พร้อมคุย ธนเดช ปมโควตาลอตเตอรี่ ขอให้ทำเรื่องมาเป็นทางการ ยันทำตามระเบียบทุกอย่าง
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 พล.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) ระบุถึงกรณี นายธนเดช เพ็งสุข ส.ส.พรรคประชาชน โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียขอให้ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดเผยการบริหารโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อาจตกไปอยู่ในมือเครือข่ายเทาว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือ อผศ. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกต้องตามระเบียบ และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย ทั้งหมดสามารถชี้แจงได้ เพราะ อผศ. ปฏิบัติตามระเบียบ และโปร่งใส
พล.อ.กานต์นาท ยืนยันว่า พร้อมพูดคุย กับนายธนเดช เพ็งสุข เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ ตามที่นายธนเดช โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่า ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบคำถามเรื่องการบริหารจัดการโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยนายธนเดช สามารถทำหนังสือประสานผ่านกระทรวงกลาโหมมาได้ เพื่อกำหนดวันพูดคุยตอบข้อซักถามกันต่อไป
พล.อ.กานต์นาท ย้ำว่า พล.อ.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ได้รับนโยบายจาก พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม และมอบให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้พูดคุยตอบข้อซักถามของนายธนเดช ซึ่งหากทำเรื่องขอเข้าพบมาก็จะชี้แจงได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ไม่อยากให้เกิดการตอบโต้กันไปมา เพราะที่ผ่านมา อผศ. ปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่าง สามารถชี้แจงได้แต่ขอให้ทำเรื่องมาเป็นทางการ
ส่วนกรณีที่ นายธนเดช กล่าวอ้างถึงกลุ่มทุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกยืนยันว่า ทุกอย่างสามารถขี้แจงได้ เพราะ อผศ.ปฏิบัติตามระเบียบทั้งหมด และไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเผือกร้อน