รมช.กลาโหม จ่อคุย 3 ฝ่าย ถกโควตาสลากกินแบ่ง รับ ที่ผ่านมาอผศ.ทำสัญญาผู้ค้า ช่วยกันขาย

“บิ๊กดุลย์” จ่อคุย 3 ฝ่าย กองสลากฯ-อผศ.-สมาคมผู้พิการฯ ถกปมโควตาสลากกินแบ่ง หลังฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตมีปัญหา
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณี ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ได้รับจัดสรร ว่า เดี๋ยวจะไปคุยที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลมีพัฒนาการมาเรื่อยๆ เดิมกองสลากมีโควตาให้ 10,000 กว่าฉบับ และให้ทหารผ่านศึกนำไปขาย แต่คนก็มองว่าไม่เหมาะสมที่ให้ทหารพิการไปขาย ดูไร้ศักดิ์ศรี จึงมีการพัฒนาโดย 3 ฝ่ายคือ กระทรวงการคลัง โดยกองสลากฯ , อผศ. และสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทย มาพูดคุยกัน โดยให้ อผศ.ไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
พล.ท.อดุลย์ กล่าวต่อว่า ผลสรุปคือ มีการแบ่งโควตาให้กับสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทย 4,000 กว่าเล่ม กับ อผศ. 6,000 กว่าเล่ม แล้วไปบริหารจัดการเอง ซึ่งทาง อผศ.ได้ทำสัญญากับผู้ค้าร่วมเพื่อช่วยกันขาย ซึ่งรายได้จากการขายก็จะนำไปดูแลทหารผ่านศึก ส่วนจะดูแลมากหรือน้อย ตนจะไปพูดคุยกับผู้อำนวยการ อผศ. ต่อไป
เมื่อถามย้ำว่า สรุปตอนนี้ไม่ให้ทหารพิการขายสลากแล้วใช่หรือไม่ พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า จะให้ทางสมาคมผู้พิการฯ เป็นคนบริหารจัดการ ซึ่งจะให้ผู้พิการหรือผู้ค้าร่วมช่วยขายก็ได้ หากมองว่าเหมาะสม
พล.ท.อดุลย์ อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ก่อนหน้านี้ทหารผ่านศึกได้สลากมา 1 เล่ม มี 100 ฉบับ ไปนั่งขายบางทีก็ขาดทุน พอขาดทุนก็มีเสียงบ่น และมาขอให้ อผศ.ช่วยแก้ปัญหา จึงเป็นที่มาของการพูดคุย 3 ฝ่าย
