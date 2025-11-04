พล.อ.ณัฐพล ยันเอา ปราสาทตาควาย คืนแน่ แต่ขอเก็บกู้ทุ่นระเบิด ให้เสร็จก่อน

พล.อ.ณัฐพล ยัน เอา ปราสาทตาควาย คืนแน่ แต่ขอเก็บกู้ทุ่นระเบิดให่เสร็จก่อน ไม่ได้คืนเรื่องอื่นไม่ต้องคุย วอนคนไทยเข้าใจต้องแก้ทีละเรื่อง
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 68 เวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นปราสาทตาควายว่า ปราสาทตาควายยังเป็นของไทยอยู่ เรามีมาตรการที่หากยังไม่สามารถเคลียร์เรื่องปราสาทตาควายได้ ก็จะยังไม่คุยเรื่องอื่นอย่างการเปิดด่านต่อไป และได้พูดกับทางกัมพูชาไปแล้วว่า ปราสาทตาควายนั้น มีประเด็นผิดอนุสัญญาเจนีวา เรื่องการใช้โบราณสถาณเป็นที่มั่นกำลังทหาร และมีการวางรอบปราสาทตาควาย ผิดอนุสัญญาออตตาวา เพราะฉะนั้นเราไม่ยอมรับว่าเขายึดได้
เมื่อถามว่า ประเด็นปราสาทตาควายนี้ แยกกับเงื่อนไข 4 ข้อของ ข้อตกลงสันติภาพ ใช่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า รวมอยู่ใน 4 ข้อแล้ว
เมื่อถามต่อว่า หมายความว่าหากกัมพูชาถอนกำลังออกจากปราสาทตาควาย การเจรจาเปิดด่านก็อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ก็ยังไม่หมด ยังมีอีกหลายเรื่อง ต้องเคลียร์หมดทุกเรื่อง กลับไปสู่สภาพปกติก่อน
เมื่อถามย้ำว่า จะรวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ก็เดี๋ยวต้องไปคุย แต่เรื่องประสาทตาควาย ตนยืนยันว่า ไม่จบแน่นอน
เมื่อถามว่า จะนำเรื่องนี้ร้องเรียนสู่องค์กรระหว่างประเทศไหนหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า แน่นอน อะไรที่เป็นเขตอธิปไตยของไทยเราต้องเอาคืนให้หมด
เมื่อถามถึง กรณีที่มีกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และประชาชน รวมตัวกันเพื่อทวงคืนปราสาทตาควาย ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กลัวว่าสถานการณ์จะบานปลายหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ก็ขอความเห็นใจเพราะในการดำเนินการปัญหามันเยอะไปหมด เนื่องจากปัญหาสั่งสมมานานแล้ว ปัญหาไม่ได้เพิ่งเกิดปีนี้ รัฐบาลหรือกองทัพเองก็ค่อยค่อยพยายามแก้ปัญหาไปทีละเรื่อง เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นกองทัพ เชื่อมั่นรัฐบาล ว่าเรายึดมั่นในอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ แต่การแก้ปัญหามันต้องค่อยๆทำไป รับรองไม่ใจเย็นแน่นอน
เมื่อถามต่อ อยากฝากอะไรถึงกลุ่มคนที่เรียกร้องอยู่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ไม่เป็นไรหรอก ตนเข้าใจ เค้าก็รักชาติ เห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติ ก็ยึดมั่นในอธิปไตยเหมือนกับเรา แค่อยากทำความเข้าใจว่าขอให้เปิดโอกาสให้รัฐบาลทำตามขั้นตอนไป
เมื่อถามต่อไปว่า หากกลุ่มผู้เรียกร้องมีการลงพื้นที่อันตราย จะมีมาตรการจัดการอย่างไร พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ก็ขอความร่วมมือ และดูแล ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ที่อาจจะมีกับระเบิด หรือพื้นที่ที่อันตราย กองทัพก็จะดูแล ตนได้บอกกองทัพไปแล้วว่า จะต้องไม่มีสถานการณ์ที่ประชาชนเข้าไปในพื้นที่และประสบอันตราย
เมื่อถามว่า ขณะนี้ชาวบ้านในพื่นที่เข้าใจว่าไทยเสียปราสาทตาควาย และไม่พอใจ จะทำความเข้าใจอย่างไรให้ประชาชน พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ก็ยืนยัน เราจะไม่ยอม และไม่จบแน่นอนหากไม่ได้ปราสาทตาควายคืน
เมื่อถามว่า ในส่วนของความมั่นคงจะต้องทำความเข้าใจให้ประชาขนหรือไม่ เนื่องจากเมื่อวาน (3 พ.ย.)ในการแถลงข่าว โฆษกรัฐบาล ก็ระบุว่าเสียไปแล้วตั้งแต่คืนวันที่ 28 ก.ค. พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า คำว่าเสีย เหมือนอย่างภูมะเขือที่เรายึดได้และทำถูกต้องทุกอย่าง แต่อย่สงปราสาทตาควายเขายึดได้โดยผิดอนุสัญญา เพระาฉะนั้นก็ต้องต่อสู่ด้านกฏหมายกันไป แต่ก็ต้องขอความร่วมมือ ขอความเห็นใจ ขอทำความเข้าใจว่า ขอทำให้จบทีละเรื่อง เพราะปัจจุบันปัญหาเกิดแทบทุกจุด เราก็ค่อยๆคลี่คลายไปทีละเรื่อง ตอนนี้เราจะเคลียร์อาวุธหนักให้เขาเอ่ออกไปก่อน เพราะหากมีการปะทะเราไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อน และการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เพราะเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียอีก
และในพื้นที่บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว เราก็มุ่งมั่นที่จะเอาที่ดินของคนไทยคืนมาให้ได้ แต่ก็ทำตามขั้นตอน ขอเรียนว่าขณะนี้ขั้นตอนแรกคือการเคลียร์กับระเบิดออกก่อน ไม่ฉะนั้นฝ่ายอื่นก็จะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ได้ ภายในวันที่ 17 นี้เราจะเคลียร์เรื่องกับระเบิด หลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนเราจะสำรวจเรื่องหมุดชั่วคราว ซึ่งตอนประชุม GBC ตนได้คุยกับทางกัมพูชาว่า ในส่วนที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ก็อาจจะรอดำเนินการต่อไป แต่เมื่อในส่วนที่เลยจากเขาอ้างมา เขาต้องออก
ในชั้นนี้ก็มีเหตุผล แต่ไม่ใช่ว่าเรายอมรับว่าตรงนั้นเป็นเส้นกันเขตแดน เป็นเพียงการแก้ปัญหาขั้นที่หนึ่ง ที่จะต้องมีขั้นต่อๆไป แล้วการสร้างรั้วที่ตอนแรกทางกัมพูชาไม่ยอม อเรายืนยันว่านี่เป็นเขตอธิปไตยของไทย ต้องสร้างได้ ก็คุยกัน 2 ครั้ง 3 ครั้ง จนเขายอม เรามีหลายปัญหาที่ต้องค่อยๆแก้กันไปตลอดแนว หากจะแก้ทุกเรื่องพร้อมกันก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ ต้องขอความเห็นใจว่าปัญหามันเกิดมานานแล้ว และยืนยันว่ากองทัพและตนมุ่งมั่นเต็มที่ และขอให้สบายใจได้ว่าการเปิดด่านไม่มีแน่นอน หากใครจะเปิดด่านก็ไม่ต้องมาคุยกับตน ตนไม่คุยเรื่องเปิดด่านแล้วชีวิตนี้