ครม.ไฟเขียว ให้ยธ.บินมะนิลา ลงนามร่างสนธิสัญญาอาเซียน ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่รวมคดีการเมือง

‘ครม.’ ไฟเขียว ร่างสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่ตีกรอบกำหนดเวลา-ไม่รวมคดีการเมือง
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบการขออนุมัติลงนามร่างสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และการดำเนินการให้สนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีผลใช้บังคับ โดย รมว.ยุติธรรม หรือผู้แทน จะเดินทางไปลงนามในวันที่ 14 พ.ย.นี้ ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
สำหรับสาระสำคัญของร่างจะเป็นหลักเกณฑ์ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในภูมิภาคเอเชีย คล้ายกับสนธิสัญญาในเรื่องเดียวกันที่เคยจัดทำกับประเทศต่างๆ เพื่อขอให้ประเทศปลายทางส่งผู้ร้ายข้ามแดน หรือประเทศต้นทางสามารถขอร้องให้ไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ โดยจะบังคับใช้กับคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมทั้งคำร้องขอจับกุมชั่วคราวที่ยื่นภายหลังจากวันที่ร่างสนธิสัญญามีผลบังคับใช้ โดยไม่คำนึงถึงวันเวลาที่กระทำความผิด
ซึ่งผู้ร้ายที่ขอตัวมาดำเนินคดีต้องมีโทษความผิดจำคุกอย่างน้อย 1 ปี หากผู้รับคำร้องกรณีต้องการตัวผู้บังคับโทษต้องเหลือระยะเวลาของโทษ 6 เดือน ยกเว้นคดีการเมืองที่จะไม่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ประเทศภาคีมีสิทธิปฏิเสธส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากสิ่งที่ร้องขอขัดกับกฎหมายของประเทศนั้นๆ