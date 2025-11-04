ครม. ตั้ง รัชดา ธนาดิเรก อดีตส.ส.ปชป. นั่งผู้ช่วยรัฐมนตรี ภราดร รับ ย้ายทำงานภูมิใจไทยแล้ว

ครม. ตั้ง รัชดา ธนาดิเรก นั่งผู้ช่วยรัฐมนตรี ภราดร รับ ย้ายทำงานภูมิใจไทยแล้ว
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้ง นางสาวรัชดา ธนาดิเรก อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายภราดร ปริศนานันทกุล
ทั้งนี้ นางสาวรัชดาเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (เฉลิมชัย ศรีอ่อน) อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และอดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้วว่า ได้ย้ายมาทำงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย