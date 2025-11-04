บวรศักดิ์ ชงครม. ผ่อนผันตัดน้ำ-ตัดไฟวัด หลังโอดคนทำบุญลด มอบพศ.เร่งดำเนินการ

บวรศักดิ์ ชงครม.หามาตรการผ่อนผัน ‘ตัดน้ำ-ไฟวัด’ หลังวัดโอด คนทำบุญลด มอบพศ.เร่งดำเนินการ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้หยิบยกประเด็นข้อร้องเรียนของวัดจำนวนมาก ถึงความเดือดร้อนเนื่องจากการที่คนทำบุญให้วัดน้อยลง ส่งผลให้มีภาระค่าน้ำและค่าไฟฟ้า ขึ้นมาหารือในครม.โดยเสนอขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง ,การประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง มีมาตรการเพื่อช่วยผ่อนผันให้วัด โดยยังไม่ดำเนินการตัดน้ำและไฟฟ้า
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ครม.ได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย และเห็นชอบมอบหมายพศ.ไปสำรวจและช่วยเหลือวัดโดยดำเนินการด้วยความเป็นจริง เช่น การบริหารจัดการเงินบริจาคในรูปแบบอื่น เพื่อให้วัดใหญ่และวัดเล็ก สามารถอยู่ได้