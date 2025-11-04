ครม.เห็นชอบ ร่างพิธีสารไทย-จีน ฉบับใหม่ เข้มมาตรฐานรังนกส่งออก ขยายตลาดในจีน

ครม.เห็นชอบ ร่างพิธีสารไทย-จีน ฉบับใหม่ เข้มมาตรฐานรังนกส่งออก ขยายเปิดตลาดในจีน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบและเห็นชอบร่างพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยข้อกำหนดการตรวจสอบ การกักกัน และสุขลักษณะ เพื่อการส่งออกรังนกดิบเพื่อการบริโภคที่ไม่ผ่านการทำความสะอาด และรังนกเพื่อการบริโภคที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน ซึ่งจะใช้บังคับแทนพิธีสารเดิมที่ลงนามเมื่อปี 2557
น.ส.อัยรินทร์กล่าวว่า สำหรับพิธีสารฉบับใหม่นี้ กำหนดให้ฝ่ายไทยรับผิดชอบการตรวจสอบ กักกัน และออกใบรับรองสุขอนามัย รวมทั้งจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ และติดฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ รังนกที่ส่งออกต้องมาจากถ้ำหรือบ้านรังนก และสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากทางการไทยและขึ้นทะเบียนกับ GACC ของจีน
ทั้งนี้ การลงนามพิธีสารฉบับนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการควบคุมคุณภาพของประเทศไทย ส่งเสริมการส่งออกรังนกไทยไปจีนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล