ครม.ไฟเขียว รองนายกฯกำกับ 7 แผนงาน – จัดทำงบปี 70
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการงบประมาณ รายจ่ายบูรณาการและแผนการบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับดูแล ประจำปี 2570 ซึ่งเป็นแผนที่ต่อเนื่องจากปี 2569 จำนวน7 แผนงาน ได้แก่
1.แผนบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.แผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 4.แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 5.แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6.แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ7.แผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
โดยมีการปรับเปลี่ยนแผนบูรณาการให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน ดังนี้ แผนบูรณาการเขตพัฒนพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก และแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ทั้งนี้มอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนปี 2570 โดยให้รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 และมีอำนาจกำกับแผน ดังนี้
1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ดูแลแผนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 2. นายโสภณ ซารัมย์ ดูแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด , แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3. นายบวรศักดิ์อุวรรณโณ ดูแลแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ดูแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
5. นายสุชาติ ชมกลิ่น ดูแผนบูรณาการและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต