ครม. อนุมัติตั้ง คกก.การไฟฟ้านครหลวง ‘พรพจน์ เพ็ญพาส’ นั่ง ปธ.

ครม. อนุมัติตั้ง คกก.การไฟฟ้านครหลวง “พรพจน์” นั่ง ปธ.
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ดังนี้
1.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการ
2.นายสนิท ขาวสอาด กรรมการ
3.พลตำรวจเอก กรไชย คล้ายคลึง กรรมการ
4.ศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ กรรมการ
5.รองศาสตราจารย์จิรพล สังขโพธิ์ กรรมการ
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยกฤต อัศวธิตานนท์ กรรมการ
7.นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
