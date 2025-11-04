การเมือง

เสี่ยต่อ ดอดยื่นกกต. ลาออกสมาชิก พรรคปชป. คาดพา กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย ย้ายซบ กล้าธรรม

หันหลังให้ “ปชป.” “เสี่ยต่อ”ดอดยื่นกกต. ลาออกสมาชิกพรรค คาด พา“กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย” ย้ายซบ “กล้าธรรม” ในฐานะหุ้นส่วน ตั้งเป้าได้สส.ในกลุ่ม 20เสียง ขยับฐานสู่พรรคขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า เมื่อวันที่3 พ.ย.ที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 9 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แล้ว

ทั้งนี้คาดว่าจะมีสส.ประจวบคีรีขันธุ์ และกลุ่มสส.ภาคกลางบางส่วนที่อยู่ในสังกัด”กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย“ จะทยอยลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อรวมกลุ่มย้ายไปเข้าสังกัดพรรคกล้าธรรม ของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและรมว.เกษตรฯ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม โดยกลุ่มนายเฉลิมชัย ไปในฐานะหุ้นส่วนร่วมพรรคที่จะทำให้พรรคกล้าธรรมใหญ่ขึ้น

โดยส.ส.ที่คาดว่าจะย้ายตามนายเฉลิมชัยไปพรรคกล้าธรรม อาทิ นายประมวล พงษ์ถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานสส.พรรคประชาธิปัตย์ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ สส.ประจวบคีรีขันธ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคฯ​นายมนตรี ปานน้อยนนท์ อดีตสส.ประจวบคีรีขันธ์ และอดีตรองหัวหน้าพรรคฯ ตามภารกิจ รวมถึงกลุ่มสงขลาของนายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา อดีตเลขาธิการพรรคฯ น.ส.สุภาพร กำเนิดผล สส.สงขลา ภรรยานายเดชอิศม์ นายศักดิสิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา บุตรชายนายเดชอิศม์ และพล.ต.อ.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.สงขลา

ทั้งนี้มีรายงานว่าจากการเจรจาเบื้องต้น กลุ่มนายเฉลิมชัย จะเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนในพรรคกล้าธรรม โดยเพิ่มสส.ให้ ตั้งเป้าไว้ 20 เสียงเป็นอย่างน้อย เพื่อทำให้พรรคกล้าธรรม ขยับเป็นพรรคขนาดกลางมาเป็นขนาดใหญ่  นอกจากนี้คาดว่าจะยังมีสส.พรรคประชาธิปัตย์อีกจำนวนหนึ่งทยอยลาออก เพื่อตามมาสังกัดพรรคกล้าธรรมในนามกลุ่ม”เพื่อนเฉลิมชัย“เพิ่มอีกด้วย

