เสี่ยต่อ ดอดยื่นกกต. ลาออกสมาชิก พรรคปชป. คาดพา กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย ย้ายซบ กล้าธรรม

หันหลังให้ “ปชป.” “เสี่ยต่อ”ดอดยื่นกกต. ลาออกสมาชิกพรรค คาด พา“กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย” ย้ายซบ “กล้าธรรม” ในฐานะหุ้นส่วน ตั้งเป้าได้สส.ในกลุ่ม 20เสียง ขยับฐานสู่พรรคขนาดใหญ่
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า เมื่อวันที่3 พ.ย.ที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 9 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แล้ว
ทั้งนี้คาดว่าจะมีสส.ประจวบคีรีขันธุ์ และกลุ่มสส.ภาคกลางบางส่วนที่อยู่ในสังกัด”กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย“ จะทยอยลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อรวมกลุ่มย้ายไปเข้าสังกัดพรรคกล้าธรรม ของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและรมว.เกษตรฯ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม โดยกลุ่มนายเฉลิมชัย ไปในฐานะหุ้นส่วนร่วมพรรคที่จะทำให้พรรคกล้าธรรมใหญ่ขึ้น
โดยส.ส.ที่คาดว่าจะย้ายตามนายเฉลิมชัยไปพรรคกล้าธรรม อาทิ นายประมวล พงษ์ถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานสส.พรรคประชาธิปัตย์ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ สส.ประจวบคีรีขันธ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคฯนายมนตรี ปานน้อยนนท์ อดีตสส.ประจวบคีรีขันธ์ และอดีตรองหัวหน้าพรรคฯ ตามภารกิจ รวมถึงกลุ่มสงขลาของนายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา อดีตเลขาธิการพรรคฯ น.ส.สุภาพร กำเนิดผล สส.สงขลา ภรรยานายเดชอิศม์ นายศักดิสิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา บุตรชายนายเดชอิศม์ และพล.ต.อ.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.สงขลา
ทั้งนี้มีรายงานว่าจากการเจรจาเบื้องต้น กลุ่มนายเฉลิมชัย จะเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนในพรรคกล้าธรรม โดยเพิ่มสส.ให้ ตั้งเป้าไว้ 20 เสียงเป็นอย่างน้อย เพื่อทำให้พรรคกล้าธรรม ขยับเป็นพรรคขนาดกลางมาเป็นขนาดใหญ่ นอกจากนี้คาดว่าจะยังมีสส.พรรคประชาธิปัตย์อีกจำนวนหนึ่งทยอยลาออก เพื่อตามมาสังกัดพรรคกล้าธรรมในนามกลุ่ม”เพื่อนเฉลิมชัย“เพิ่มอีกด้วย