‘พีมูฟ’ ยุติการชุมนุม หลัง ‘โสภณ’ นำเรื่องร้องเรียน เข้าครม.ตามสัญญา
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 15.10 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงาน กพ. ถนนพิษณุโลก นายโสภณ ซารมย์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) รับหนังสือร้องเรียนจาก นายจำนง หนูพันธ์ ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) และ นายธีรเนตร ไชยสุวรรณ ประธานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) จากการที่ นายโสภณสัญญาว่าจะนำเรื่องคำร้องที่ได้ประชุมกันเมื่อวานนี้ (3 พ.ย.) ซึ่งมีข้อร้องเรียน 3 ข้อเสนอ 1.เดินหน้าโฉนดชุมชนให้เกิดจริง 2.แก้กฎหมายอุทยานฯ สงวนสัตว์ป่า 2562 และ 3.ยุติแนวคิดยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ไปเข้า ครม.ว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อไป
นายโสภณกล่าวว่า เมื่อวานนี้ (3 พ.ย.) เรามาประชุมที่นี่ได้ข้อสรุป ตั้งคณะกรรมการและรับปากจะนำเข้าครม.ในวันนี้ ซึ่งก็ได้เข้าเป็นวาระจรเร่งด่วนแล้ว นี่คือ big quick win ในรัฐบาลชุดนี้ ดังนั้นตนจึงรายงานครม.ไปว่า เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอย่างเชื่อใจกัน ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของตัวแทนของพวกท่านทุกคณะ กับฝ่ายราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย จะได้ดำเนินการหารือประชุมหาข้อสรุปโดยเร็ว
นายโสภณกล่าวต่อว่า อีกประเด็นหนึ่งคือ ในห้วงของการไว้อาลัย 100 วันนี้ ตนก็อยากเห็นบรรยากาศ แสดงความจงรักภักดี ช่วยกันรักษาบรรยากาศบ้านเมืองระหว่างถวายความไว้อาลัย จึงขอร้องให้พี่น้องเดินทางกลับภูมิลำเนา แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ภาพที่ออกไปประชาชนจะได้ชื่นชมพวกท่านด้วย
ด้านนายจำนง หนูพันธ์ กล่าวว่า นายโสภณก็ได้รักษาคำมั่นสัญญา ได้นำเข้าครม. ตามที่ตกลงไว้ เราก็จะทำการกลับบ้่นกันโดยทันที
โดยได้มี ผู้ร่วมชุมนุมรายหนึ่งลุกขึ้นทางนายโสภณว่า จะมีการนัดประชุมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ วันไหน นายโสภณกล่าวว่า พร้อมประชุมวันที่ 12 พ.ย. นี้