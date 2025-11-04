มติครม. ไฟเขียว 1 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ-สิ่งปฏิกูล บรรเทาภาระท้องถิ่น

ครม.ยกเว้นการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงมท. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2567 มอบมหาดไทย ปรับปรุงบัญชีแนบท้าย โดยไม่กำหนดขั้นต่ำ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ทำในรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติยกเว้นการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2567 และให้กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงบัญชีแนบท้าย โดยไม่กำหนดขั้นต่ำ
โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2567 เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.2568-16 พ.ย. 2569 ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถออกข้อกำหนดของท้องถิ่นบังคับใช้ได้ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งจะมีผลให้ส่วนราชการท้องถิ่น เก็บอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดของท้องถิ่นเดิมต่อไป ได้แก่ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559
ทั้งนี้ หากยกเว้นค่าธรรมเนียมฯตามที่กำหนด เป็นระยะเวลา 1 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะสูญเสียรายได้จากอัตราค่าธรรมเนียม ประมาณ 8,300 ล้านบาทต่อปี โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พร้อมจะดำเนินการ จำนวน 457 และที่ยังไม่พร้อมดำเนินการจำนวน 603 แห่ง อีกทั้งการกำหนดให้ขยายระยะเวลาปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ จะมีผลการใช้บังคับ ทำให้ราชการส่วนท้องถิ่น จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามกฎกระทรวงคนละฉบับในอัตราที่ต่างกัน อาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับประชาชนที่ชำระค่าธรรมเนียมฯ