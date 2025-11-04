‘ภราดร’ เผย ‘รัชดา’ สมัครเป็นสมาชิกภท.แล้ว หลัง ครม.ตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี ชม มีความรู้ความสามารถ เป็นสส.พร้อมกัน บอกเป็นไปได้มาดูเลือกตั้ง พื้นที่กทม.
เมื่อเวลา 15.20 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ ครม. แต่งตั้ง น.ส.รัชดา ธนาดิเรก มาดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่า พรุ่งนี้เจ้าตัวมาที่ทำเนียบฯ ขอก็ให้สอบถามดู ซึ่งตอนนี้ น.ส.รัชดา สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้ว จึงชวนมาช่วยงานที่สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นการปูทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย ที่จะส่งผู้สมัคร ส.ส.กทม. หรือไม่ นายภราดรกล่าวว่า ต้องสอบถามที่หัวหน้าพรรค
เมื่อถามว่า จะให้มาช่วยดูพื้นที่ กทม. หรือไม่ นายภราดรกล่าวว่า ก็เป็นไปได้ เพราะ น.ส.รัชดา เป็นคนกรุงเทพฯ
“ผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทย คงเห็นว่าคุณรัชดา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้มาก เป็นผู้แทนสมัยเดียวกันกับผม ตั้งแต่ปี 2550 และเป็นผู้แทนถึง 2 สมัย เพราะฉะนั้นประสบการณ์ทางการเมืองมีมากพอสมควร นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นอาจารย์ ก็มีความรู้มากพอสมควร จึงเชื่อว่าจะสามารถเข้ามาทำประโยชน์ให้กับพรรคได้ ทั้งในเรื่องของนโยบาย และแนวทาง รวมถึงแนวคิดต่อไปได้”