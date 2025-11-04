พีมูฟ โต้ ธรรมนัส ยันไม่เคยนำรายชื่อ สมัครสมาชิกกล้าธรรม แจงยื่นหมื่นชื่อหนุนโฉนดชุมชน
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-move ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ตามที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อออนไลน์ ระบุว่า “ร.อ. ธรรมนัสกล่าวต่อว่า เหตุที่พรรคกล้าธรรมมีจำนวนสมาชิกเป็นอันดับหนึ่ง เพราะพรรคเราทำงานตอบโจทย์พี่น้องประชาชน มีชาวใต้มารอพบที่พรรคและนำรายชื่อมาสมัครเพิ่มเองโดยไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า เมื่อวานก็มีเข้ามาสมัครเพิ่ม กลุ่มพีมูฟเอารายชื่อมาสมัครกว่า 2,000 คน พรรคเราก็เป็นแบบนี้ มีแต่เพิ่ม เพราะเราทำงาน”
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ขอยืนยันว่าการเผยแพร่ข้อความดังกล่าวจากการให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่เป็นความจริง โดยเราขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ลงนามในคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และภายหลังได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี นายโสภณ ซารัมย์ เป็นประธานคณะกรรมการ และมีรองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรองประธานคณะกรรมการดังกล่าว และได้มีกำหนดนัดหมายการประชุมครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 3 พ.ย. 2568
2. ในระหว่างนั้นขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ประกาศระดมการเข้าชื่อเพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 43 (3) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อยื่นต่อประธานและรองประธานคณะกรรรมการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ในวันนัดหมายประชุม ซึ่งมีเนื้อหาข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังนี้
(1) เดินหน้าการดำเนินการให้ “โฉนดชุมชน” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ให้เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระจายการถือครองที่ดินตามมาตรา 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562
(2) เดินหน้าการศึกษาและปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 (ตามบันทึกข้อตกลงของอดีตรองนายกรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)
(3) ยุติการเสนอให้ยุบหรือยกเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยให้สถาบันฯ ดำเนินงานต่อไปจนกว่าครบกำหนดระยะเวลาตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2569
3. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ยื่นรายชื่อ 10,000 รายชื่อที่ลงนามสนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี นายโสภณ ซารัมย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และรองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ก่อนการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2568 เวลา 10.30 น. ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ฉะนั้น เรายืนยันว่าพีมูฟไม่ได้มีการยื่นรายชื่อ 2,000 รายชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรมแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน”