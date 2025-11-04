อรรถกร โต้ ส.ส.ปชน. กระทรวงท่องเที่ยว ไม่มีโควต้าหวยคนพิการ ฮึ่มโพสต์เท็จฟ้องได้

“อรรถกร” โต้ “ธนเดช” โพสต์เท็จใส่ร้าย ปมโควต้าหวยคนพิการ ยัน ก.ท่องเที่ยวฯ ไม่มีโควต้าสักใบ ลั่น ฟ้องได้หากปล่อยเฟคนิวส์
โควต้าหวย – เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงกรณีที่ นายธนเดช เพ็งสุข ส.ส.พรรคประชาชน โพสต์ถึงกระทรวงท่องเที่ยว ว่ามีโควต้าหวยสมาคมกีฬาผู้พิการ และมีการพาดพิงว่ากระทรวงนี้อยู่ภายใต้การบริหารของพรรคกล้าธรรมว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ไม่เคยได้รับการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใดๆทั้งสิ้น การดำเนินการในส่วนนี้ เป็นของสมาคมกีฬาคนพิการที่ประสานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง ตามระเบียบและกฎเกณฑ์
“ผมขอยืนยันว่า กระทรวงท่องเที่ยวไม่ข้องเกี่ยวกับโควต้าหวยใดๆทั้งสิ้น การที่นายธนเดช นำข้อมูลเท็จมาใส่ร้ายตัวผม และพรรคกล้าธรรม เพื่อปลุกปั่นสังคมแบบนี้ ผมสามารถฟ้องร้องได้ ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนโพสต์ ไม่ใช่พูดลอยๆ เพื่อเรียกกระแสหรือสร้างภาพให้ตัวเองดูโดดเด่น” นายอรรถกร กล่าว
นายอรรถกร กล่าวว่า ตนเข้าใจดีว่า ช่วงนี้อาจใกล้การเลือกตั้งภายในพรรคการเมืองบางพรรค จึงมีบางคนพยายามหาพื้นที่สื่อ เพื่อให้คนพูดถึง แต่การสร้างข่าวเท็จหรือโยงเรื่องที่ไม่มีมูล ถือเป็นการบิดเบือนที่ไม่ควรเกิดขึ้น การตรวจสอบรัฐบาลเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรทำด้วยความรับผิดชอบ ไม่ใช่ใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อเรียกยอดไลก์ยอดแชร์ มันจะสะท้อนถึงวุฒิภาวะทางการเมืองของเจ้าตัวที่พูด