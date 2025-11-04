ไผ่ ลิกค์ จี้ ไอซ์ ตอบปมแชตหลุดสั่งปั่นข่าว ลั่นทำเพื่อประชาชนหรือคะแนนเสียง?
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร เขต 1 โพสต์เฟสบุ๊ก “ไผ่ ลิกค์” พร้อมแท็ก น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน
ปั่นไม่ปั่นครับ รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
มันเป็น กระบวนการ ทำเพื่อคะแนนเสียงของพรรคหรือสู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันแน่
พร้อมกับแนบภาพแชตหลุด ที่คาดว่าเป็นของ น.ส.รักชนก ที่ระบุว่า “เพื่อนๆ ตอนนี้มีใครตามอะไรเรื่องซีเกมส์อยู่บ้าง โลโก้ โกงเงินนักกีฬา ค่าทำงาน อีเวนต์และอื่นๆ ควรใช้จังหวะนี้ในการเล่นข่าวนะ เพราะมันจะทิ่มไปที่เดียวกัน คือ ธมน”
ก่อนที่จะมีคนมาตอบระบุว่า “ผม พี่อาร์ท พี่เต๋อครับ เพิ่มเติมคือ การใช้เงินกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ”
ก่อนที่แชตที่คาดว่าเป็น น.ส.รักชนก ตอบกลับว่า “เอามาเขียนใหม่ แล้วช่วยโพสต์หน่อยสิ เดี๋ยวช่วยปั่น”