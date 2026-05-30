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ปธ.สภาฯ จ่อบรรจุวาระแก้รธน. 7-8 ก.ค.นี้ หวังกมธ.ถกไม่ล่าช้า เชื่อทุกฝ่ายเคารพเสียงปชช.

30.05.26 | 11:59 น.

ปธ.สภา​ฯ​ เผย​ จ่อบรรจุวาระแก้รธน. 7-8 ก.ค.นี้​ ระบุ หาก กมธ.​ถกไม่ล่าช้า​ ขั้นตอนทุกอย่างจะเร็วตาม​ มอง​วาทะ “ระบอบสีน้ำเงิน” ไม่เป็นอุปสรรค​ แค่กระทบกระทั่งกัน เชื่อ สส.​- สว.​ เคารพเสียงประชามติ

เมื่อเวลา​ 10.50 น.​ วันที่ 30 พฤษภาคม ที่​รัฐสภา​ นายโสภณ​ ซารัมย์​ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะนำเข้าสู่วาระการประชุม สภาผู้แทนราษฎรเมื่อใดว่า ตนได้รับร่างจากหลายพรรคแล้ว​ และได้บรรจุเข้าวาระทั้งหมด​ ซึ่งจากการพูดคุยกับวิป 3 ฝ่าย คาดว่าจะนำเข้าสู่วาระที่ประชุมในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2569 นี้ เพื่อประชุมร่วมกันประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่​ 1


เมื่อถามว่า กระบวนการหลังจากโหวตวาระ 1 จะนานหรือไม่ นายโสภณ​กล่าวว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญ ซึ่งโดยปกติจะใช้ระยะเวลาพอสมควร​ จึงหวังว่าคณะกรรมาธิการ​ หรือ​ กมธ. ​จะปรึกษาและหารือกันอย่างโดยไม่ล่าช้า เพราะกระบวนการตามรัฐธรรมนูญยังมีอีกมาก เพราะหลายฝ่ายจับตาว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่​ ทั้งนี้หากกรรมาธิการพิจารณาได้เร็ว​ ขั้นตอนทุกอย่างก็จะรวดเร็ว

เมื่อถามถึงบรรยากาศความขัดแย้งระหว่าง ส.ส.และ ส.ว.​ที่มีการกล่าวหาถึงระบอบสีน้ำเงิน นายโสภณ​กล่าวว่า​ อยู่ที่การหารือ ตนเชื่อว่าประชาชนออกเสียงประชามติว่าอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ​ เชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงนั้น ส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรก็เป็นอีกเรื่อง ไม่ว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การพูดคุย แต่เชื่อว่าต้องมีการเคารพเสียงของประชาชนอย่างแน่นอน

เมื่อถามย้ำว่า การกล่าวหาเรื่องระบอบสีน้ำเงินจะไม่เป็นประเด็นปัญหาใช่หรือไม่ นายโสภณ​กล่าวว่า​ อย่าว่าโจมตี​ เพราะเป็นแค่การพูดให้ความเห็นบางครั้งอาจกระทบกระทั่งกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตย จริงๆ เรื่องสีว่ากันมานานแล้ว แต่เราก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ได้ สีอะไรก็ไม่เป็นอุปสรรค​หรอกถ้าไม่ยึดติด เราก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ได้เพื่อประโยชน์ของประชาชน

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