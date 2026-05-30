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โสภณ ไม่รู้ แชตหลุด ช่วยน้ำเงินด้วย กล่าวติดตลก ภท.ไม่ใช่ตำบลกระสุนตก เป็นแค่หมู่บ้าน

30.05.26 | 12:26 น.

“โสภณ​” บอกไม่รู้​ ปมแชตหลุด​ “ช่วยน้ำเงินด้วย” ย้ำ​ แยกบทบาทชัด​ หลังนั่งประธานสภา กล่าวติดตลก​ ภูมิใจ​ไทย​ไม่ใช่ตำบลกระสุนตก​ เป็นแค่หมู่บ้าน​ ชี้ ใครเป็น รบ.ยุคไหนก็โดน

เมื่อเวลา​ 10.50 น.​ วันที่ 30 พฤษภาคม ที่​รัฐสภา​ นายโสภณ​ ซารัมย์​ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจ​ไทย​ กล่าวถึงกรณีที่ ​นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ และคณะได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และมีการกล่าวอ้างว่า เป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครอง โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า ​“ช่วยน้ำเงินด้วย” ว่า​ ตนไม่ทราบ


เมื่อถามยํ้าว่า ได้มีการพูดคุยกับแกนนำภายในพรรคบ้างหรือไม่ถึงกรณีดังกล่าว นายโสภณ​กล่าวว่า​ ตนไม่เกี่ยวเลย​ เพราะตั้งแต่ตนมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่เคยไปพูดคุย เกี่ยวกับกิจการของพรรคภูมิใจไทย และย้ำว่าทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร มีการรักษาระยะ​ และทำงานด้านนิติบัญญัติตนก็มีลิมิต​ ปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารและพรรคการเมือง

เมื่อถามว่า มองว่าพรรคภูมิใจไทยขณะนี้เป็นตำบลกระสุนตกหรือไม่ นายโสภณ​กล่าวติดตลกว่า​ “เอาใหญ่กว่าหมู่บ้าน เขาเรียกหมู่บ้านกระสุนตก คุณไปบอกตำบลกระสุนตก​ มันใหญ่กว่า​” ก่อนจะกล่าวอีกว่า ไม่หรอกครับ ไม่ว่าการเมืองยุคไหนใครเป็นรัฐบาล ก็จะโดนแบบนี้ เป็นเรื่องปกติ ดังนั้นเราอย่าไปใส่ใจมาก แต่เราไม่อยากเห็นการสร้างความไม่เข้าใจให้กับประชาชน เพราะประเด็นที่ควรมุ่งไปคือเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจ อย่าเอาเรื่องการเมืองมาปนกัน นิติบัญญัติฝ่ายบริหารก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจ​ นิติบัญญัติก็เป็นเรื่องกฎหมาย​และรัฐธรรมนูญ ต้องแยกกันให้ออก