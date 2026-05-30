โสภณ ไม่รู้ แชตหลุด ช่วยน้ำเงินด้วย กล่าวติดตลก ภท.ไม่ใช่ตำบลกระสุนตก เป็นแค่หมู่บ้าน

“โสภณ” บอกไม่รู้ ปมแชตหลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” ย้ำ แยกบทบาทชัด หลังนั่งประธานสภา กล่าวติดตลก ภูมิใจไทยไม่ใช่ตำบลกระสุนตก เป็นแค่หมู่บ้าน ชี้ ใครเป็น รบ.ยุคไหนก็โดน
เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 30 พฤษภาคม ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ และคณะได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และมีการกล่าวอ้างว่า เป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครอง โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า “ช่วยน้ำเงินด้วย” ว่า ตนไม่ทราบ
เมื่อถามยํ้าว่า ได้มีการพูดคุยกับแกนนำภายในพรรคบ้างหรือไม่ถึงกรณีดังกล่าว นายโสภณกล่าวว่า ตนไม่เกี่ยวเลย เพราะตั้งแต่ตนมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่เคยไปพูดคุย เกี่ยวกับกิจการของพรรคภูมิใจไทย และย้ำว่าทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร มีการรักษาระยะ และทำงานด้านนิติบัญญัติตนก็มีลิมิต ปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารและพรรคการเมือง
เมื่อถามว่า มองว่าพรรคภูมิใจไทยขณะนี้เป็นตำบลกระสุนตกหรือไม่ นายโสภณกล่าวติดตลกว่า “เอาใหญ่กว่าหมู่บ้าน เขาเรียกหมู่บ้านกระสุนตก คุณไปบอกตำบลกระสุนตก มันใหญ่กว่า” ก่อนจะกล่าวอีกว่า ไม่หรอกครับ ไม่ว่าการเมืองยุคไหนใครเป็นรัฐบาล ก็จะโดนแบบนี้ เป็นเรื่องปกติ ดังนั้นเราอย่าไปใส่ใจมาก แต่เราไม่อยากเห็นการสร้างความไม่เข้าใจให้กับประชาชน เพราะประเด็นที่ควรมุ่งไปคือเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจ อย่าเอาเรื่องการเมืองมาปนกัน นิติบัญญัติฝ่ายบริหารก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจ นิติบัญญัติก็เป็นเรื่องกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ต้องแยกกันให้ออก