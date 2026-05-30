ไอติม ยันปปช.ยกคำร้อง ศักดิ์สยามซุกหุ้น ทั้งที่ไม่เคยสอบเชิงลึก ยกปากคำชัด พร้อมยื่นเอาผิดแล้ว
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานวิปฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน ได้โพสต์ข้อเขียน เรื่อง [ ชัดเจนแล้ว! ป.ป.ช. ไป “ไม่สุดซอย” ในการตรวจสอบคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยาม – ป.ป.ช. ไม่เคยตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเชิงลึก และไม่เคยไต่สวนข้อเท็จจริง ก่อนมีมติยกคำร้องแบบเงียบๆ ] โดยมีเนื้อหาดังนี้
ในการประชุมวิปฝ่ายค้านสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ได้มีการเชิญตัวแทน ป.ป.ช. มาชี้แจง เราได้ค้นพบข้อเท็จจริงสำคัญ ว่าในการตรวจสอบเรื่องคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยาม ป.ป.ช. ไป “ไม่สุดซอย” ก่อนจะมีมติยกคำร้อง
หากอธิบายให้เห็นภาพ ก่อนจะมีมติยกคำร้อง การดำเนินการของ ป.ป.ช. ต่อกรณีดังกล่าว แยกออกเป็น 2 เส้นทางสำคัญ
– เส้นทางที่ 1 = ตรวจสอบข้อกล่าวหา ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทรัพย์สิน
– เส้นทางที่ 2 = ตรวจสอบข้อกล่าวหา ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา (เช่น การขัดกันแห่งผลประโยชน์ / การใช้อำนาจแทรกแซงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง)
อย่างไรก็ตาม ป.ป.ช. กลับไป “ไม่สุดซอย” ในทั้ง 2 เส้นทาง
[ เส้นทางที่ 1 (บัญชีทรัพย์สิน) : ป.ป.ช. ไม่เคย “ตรวจสอบเชิงลึก” ก่อนยกคำร้อง ]
ในเส้นทางที่ 1 (บัญชีทรัพย์สิน) ทาง ป.ป.ช. มีอำนาจตรวจสอบใน 3 ระดับ ตามความเข้มข้น
– ระดับที่ 1 = ตรวจสอบปกติ (ตรวจสอบโดยทั่วไปเวลามีคนยื่นบัญชีทรัพย์สิน)
– ระดับที่ 2 = ตรวจสอบยืนยัน (ตรวจสอบเพื่อขอยืนยันข้อมูลบางประการจากเจ้าตัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง)
– ระดับที่ 3 = ตรวจสอบเชิงลึก (ตรวจสอบโดยใช้วิธีเรียกเอกสารหรือข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานได้)
นิยามในระเบียบ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินฯ 2561 (ข้อ 4) เขียนไว้ชัด ว่าให้ดำเนินการ “ตรวจสอบเชิงลึก” หากมีพฤติการณ์ที่อาจจะเข้าข่ายการ “โอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน”
พอเป็นเช่นนี้ ผมเชื่อว่าสังคมคงคาดหวังไม่ต่างจากผม ว่า ป.ป.ช. ควรจะต้องดำเนินการ “ตรวจสอบเชิงลึก” สำหรับกรณีคุณศักดิ์สยาม เนื่องจากข้อเท็จจริงและเอกสารที่ปรากฏในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (เช่น เส้นทางการเงิน การโอนหุ้น) ก็ชี้ชัดถึงความพยายามในการ “โอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน”
แต่สิ่งที่เราค้นพบในที่ประชุม คือ ทาง ป.ป.ช. “ไม่เคยดำเนินการตรวจสอบเชิงลึก” (ระดับที่ 3) เลย โดย ป.ป.ช. ตัดสินใจดำเนินการตรวจสอบแค่ในระดับ การตรวจสอบปกติ (ระดับที่ 1) และ การตรวจสอบยืนยัน (ระดับที่ 2) ก่อนจะมีมติยกคำร้องเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สิน ในที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในช่วง กันยายน 2568
[ เส้นทางที่ 2 (คดีอาญา) : ป.ป.ช. ไม่เคย “ไต่สวน” ข้อเท็จจริง ก่อนยกคำร้อง ]
ในเส้นทางที่ 2 (คดีอาญา) ผมเคยตั้งข้อสังเกตไปก่อนหน้านี้ ว่าผมมีข้อสันนิษฐาน ว่า ป.ป.ช. ไม่ได้มีการดำเนินการ “ไต่สวน” ข้อเท็จจริงใดๆ เลยในกรณีนี้ แต่ทำแค่เพียงการ “ตรวจสอบเบื้องต้น” ก่อนยกคำร้องแบบแบบรวบรัด-เร่งรีบ โดยอาศัย พ.ร.ป. ป.ป.ช. มาตรา 49
เหตุผลที่ทำให้ผมตั้งคำถามเช่นนี้ เพราะผมเห็นว่าข้อมูลที่ปรากฏและคำแถลงการณ์ของ ป.ป.ช. เมื่อเดือนที่แล้ว ไม่มีการพูดถึงกระบวนการในการไต่สวนข้อเท็จจริงใดๆ
โดยในการประชุมวิปฝ่ายค้าน ผมได้รับคำยืนยันจาก ป.ป.ช. ว่าข้อสันนิษฐานผมเป็นจริง! ป.ป.ช. ไม่เคยดำเนินการไต่สวนใดๆ โดย ป.ป.ช. ทำแค่เพียงการตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนจะมีมติยกคำร้องเกี่ยวกับคดีอาญา ในที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในช่วง กุมภาพันธ์ 2569 (น่าสังเกตว่าเป็นการประชุมคนละครั้งกับการประชุมที่มีมติยกคำร้องเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สิน)
โดยสรุป ป.ป.ช. ไป “ไม่สุดซอย” ในการตรวจสอบคดีคุณศักดิ์สยาม ก่อนจะตัดสินใจยกคำร้อง
– พอให้ตรวจบัญชีทรัพย์สิน ก็ไปถึงแค่ “การตรวจสอบยืนยัน” แต่เลือกไม่ใช้อำนาจ “ตรวจสอบเชิงลึก”
– พอให้ตรวจเรื่องคดีอาญา ก็ไปถึงแค่ “การตรวจสอบเบื้องต้น” แต่เลือกไม่ใช้อำนาจ “ไต่สวน”
แน่นอนว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องรับผิดชอบเต็มๆ ต่อการตัดสินใจดังกล่าว เพราะเป็นด่านสุดท้ายที่มีมติตัดสินใจเช่นนี้ แต่สิ่งที่เราต้องตรวจสอบต่อเช่นกัน คือใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างกับการตัดสินใจไป “ไม่สุดซอย” เช่นนี้?
– เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคดีนี้ เสนอให้ “ตรวจสอบเชิงลึก” และเสนอให้ “ไต่สวน” แต่ถูก ป.ป.ช. ปฏิเสธ หรือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคดีนี้ ไม่เคยมีการเสนอให้ “ตรวจสอบเชิงลึก” หรือ “ไต่สวน” ตั้งแต่ต้น?
การตัดสินใจไป “ไม่สุดซอย” ในคดีนี้ เกี่ยวข้องหรือไม่กับข้อครหาว่า ณ เวลานี้ มีคนบางกลุ่มกำลังรุกคืบในการควบคุมทิศทางของ ป.ป.ช. โดยการส่งคนไปดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในการกลั่นกรองหรือชี้นำความเห็นในคดีต่างๆ ก่อนเสนอเรื่องไปที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.?
3.กรรมการ ป.ป.ช. ทุกคน จะยังคงยืนยันใช่หรือไม่ ว่าจะไม่มีการทบทวนการตัดสินใจไป “ไม่สุดซอย” เช่นนี้? กรรมการ ป.ป.ช. ทุกคน จะยังคงยืนยันใช่หรือไม่ ว่าการไป “ไม่สุดซอย” เช่นนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้ว?
ทางผมและพรรคฝ่ายค้านได้ยกคำร้องเสร็จแล้ว โดยในสัปดาห์หน้า เราจะร่วมยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภา เพื่อส่งเรื่องต่อไปที่ประธานศาลฎีกาเพื่อให้ตั้งคณะไต่สวนอิสระ มาไต่สวนคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการตรวจสอบคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยาม