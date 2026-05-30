ดร.เรือบิน กางข้อมูล แชตหลุดช่วยน้ำเงินด้วย เทียบผลเลือกตั้ง 69 ชี้ แม่นยำเกิน 90%
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม จากกรณี แชตหลุดที่อ้างว่าเป็นของ ปลัดจังหวัดภูเก็ต “รุ่งเรือง ธิมาบุตร” ที่ถูก นฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เด้งฟ้าผ่า ที่ได้สนทนาช่วงเลือกตั้ง มีข้อความเด็ดอย่าง “ช่วยน้ำเงินด้วย”
นายธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ผู้อำนวยการดีโหวต มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ ดร.เรือบิน ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จากแชต 100เปอร์เซ็นต์ครับนาย ผมเลยสงสัยว่า โพลกรมการปกครอง (หากแชตนี้เป็นของจริง) แม่นแค่ไหน จึงลองเทียบกับ ผลเลือกตั้งจริง (ECT Report ล่าสุด)
ผลคือ แม่นยำระดับ 92.7%!
(หรือค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 7.3 จุดเปอร์เซ็นต์, คำนวณเฉพาะชื่อที่อยู่ในโพล)
ผมจึงอยากรู้จริงๆ ว่ากระบวนการทำโพลนี้เป็นอย่างไร เช่น ระเบียบวิธี (methodology) ขนาดตัวอย่าง โครงสร้างทีมสำรวจ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในวงการวิชาการของไทยต่อไป
จึงกำลังคิดว่าจะใช้สิทธิตาม #พรบข้อมูลข่าวสาร เพื่อขอข้อมูลจาก #กรมการปกครอง ดังนี้
1. คำสั่ง/หนังสือสั่งการภายในกรมการปกครอง หรือกระทรวงมหาดไทย
ที่มอบหมายให้สำรวจความคิดเห็นหรือความนิยมทางการเมือง ในช่วง 3 เดือนก่อนวันเลือกตั้ง สส. ทั่วไป 8 ก.พ. 2569 โดยเน้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และหากมีการดำเนินการในจังหวัดอื่นด้วย ขอเอกสารเหล่านั้นเช่นกัน
2. โครงการ/แผนงาน/TOR ของการสำรวจดังกล่าว
พร้อมระเบียบวิธีวิจัย (methodology), ขนาดกลุ่มตัวอย่าง, รายการ/ฐานข้อมูลที่ใช้สุ่มตัวอย่าง, แบบสอบถาม, ระยะเวลาเก็บข้อมูล, วิธีคำนวณช่วงความเชื่อมั่น ฯลฯ
3. รายชื่อ/ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทั้งระดับกรม จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
4. รายงานผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์ ทั้งระดับจังหวัดและรายเขตเลือกตั้ง
ทั้งฉบับรวมตัวเลขดิบ, ฉบับประมวลผลแล้ว, และฉบับนำเสนอผู้บังคับบัญชา
5. งบประมาณที่ใช้
แหล่งทุน หมวดงบ การเบิกจ่าย พร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
6. ผังการรายงานผล
เอกสารที่ระบุว่าผลการสำรวจถูกส่งต่อให้บุคคล/หน่วยงานใดบ้าง รวมถึงข้าราชการการเมือง (ถ้ามี)
7. หนังสือเวียน/นโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการที่ฝ่ายปกครอง ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองในช่วงรณรงค์หาเสียง
ทั้งนี้หากทางกรมการปกครอง/เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนจัดทำโพลนี้ ผมต้องขอประทานโทษ และอยากเรียนเชิญทางกรมฯ มาร่วมกันสืบหาหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จัดทำโพลที่แม่นยำระดับนี้ตัวจริง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปครับ