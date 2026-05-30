เกาหลีใต้มอบเกียรติบัตร นายทหารไทย รุดช่วยคน เหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำกลางถนน

ฮีโร่ไทยในแดนกิมจิ! กองทัพบกปลื้ม นายทหารไทยทุบกระจกรถยนต์ ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุบนถนน เกาหลีใต้ มอบเกียรติบัตรสดุดี
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.อ.ศรีสวัสดิ์ ศรีประโคน นายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์ อี ฮง ซอบ รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหลัก เพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนา “2026 KNDU–NDU–NIDS Trilateral Security Conference” ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ พ.อ.ศรีสวัสดิ์ พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนาม ได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนน จึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วน โดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุ ร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลี จนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึง
การได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเสียสละ ความกล้าหาญ และความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบก อันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติ