พัทยาคึกคัก ปรเมศวร์ ลุยหาเสียงตลาด อิทธิวัฒน์ เดินสาย ขอแรงหนุน พัทยาเพื่อทุกคน

ศึกชิงเก้าอี้นายกพัทยาคึกคัก! “ปรเมศวร์” ลุยตลาดเทพประสิทธิ์ ขณะ “อิทธิวัฒน์” เดินสายตลาดราชพฤกษ์-ชุมชนสิรินดา ขอแรงหนุนสร้าง “พัทยาเพื่อทุกคน”
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเริ่มคึกคักมากขึ้น หลังผู้สมัครแต่ละทีมได้รับหมายเลขเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยต่างเร่งลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อแนะนำตัว และนำเสนอนโยบายก่อนเข้าสู่ช่วงหาเสียงเต็มรูปแบบ
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 ในนามกลุ่ม “เรารักพัทยา” พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4 หมายเลข 13-18 ลงพื้นที่ตลาดเทพประสิทธิ์ พบปะพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินเลือกซื้อสินค้าในพื้นที่
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทาย พูดคุย และขอถ่ายภาพร่วมกับนายปรเมศวร์และทีมงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้แนะนำหมายเลขผู้สมัครทั้งในส่วนของนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 และทีมสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4 เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
นอกจากนี้ ยังได้สอบถามความคิดเห็นและปัญหาของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การค้าขาย และสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่น ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าหลายรายสะท้อนความต้องการให้เมืองพัทยาจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อและสร้างความคึกคักให้กับพื้นที่
ขณะเดียวกัน นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 จากพรรคประชาชน พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4 ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดราชพฤกษ์และหมู่บ้านสิรินดา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนในพื้นที่
นายอิทธิวัฒน์เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับกำลังใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งคำทักทาย น้ำดื่มคลายร้อน รวมถึงอาหารที่ชาวบ้านแบ่งปันให้ ทำให้มีกำลังใจในการทำงานและเดินหน้าหาเสียงต่อไป
พร้อมกันนี้ ยังได้สื่อสารแนวคิด “พัทยาเพื่อทุกคน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการค้าขายในชุมชน และสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับเมืองพัทยา
ทั้งนี้ การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสนามการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากในขณะนี้